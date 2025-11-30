El Cajasol Ángel Ximénez cae ante Logroño pese al recital goleador de Dani Serrano

El Cajasol Ángel Ximénez no pudo con el BM Logroño (39-42) en un encuentro de la Asobal de balonmano marcado por dos fases críticas: los últimos diez minutos del primer tiempo y los diez primeros de la reanudación. Ese tramo resultó determinante para un marcador que, pese a la reacción final pontanesa, terminó del lado riojano.

El equipo de Paco Bustos comenzó entonado, firme en defensa y eficaz en ataque. Su buena puesta en escena le permitió tomar ventaja en apenas cinco minutos, aunque los contraataques de Lombardi igualaron el duelo rápidamente. Aun así, los tantos de Mario Dorado y Domingo Luis devolvieron la iniciativa al cuadro local, que llegó a disponer de tres goles de renta gracias a un juego fluido y ordenado. En esa fase, Dani Serrano se convirtió en el referente ofensivo del Ángel Ximénez.

Sin embargo, Logroño reaccionó. Bajo la dirección de Velasco, los visitantes escaparon de la presión local y empataron el choque en el ecuador del primer acto. Los lanzamientos lejanos de Miguel Martínez y las rápidas transiciones de Lombardi empezaron a inclinar la balanza. Dos paradas de Ledo, unidas al acierto de Cardoso, dieron a los riojanos su primera ventaja en el marcador, en el minuto 24.

Los pontanos sufren ante su rival riojano

Una rotación casi completa ordenada por Bustos no surtió efecto. El Logroño aprovechó el desconcierto para marcharse cons tres goles de ventaja (14-17). Una rosca fallida de Aizen permitió ampliar la diferencia a cuatro tantos. Tras un tiempo muerto de Velasco, el duelo llegó al descanso con 16-19.

El segundo tiempo arrancó con esperanza para los pontaneses: en apenas un minuto, los goles de Thiago y Semedo redujeron la desventaja a un solo tanto. Pero la reacción riojana fue fulminante. Aitor García, demoledor en este tramo, anotó dos goles consecutivos que, junto a un penalti transformado por Cardoso, ampliaron de nuevo la renta visitante. Los errores locales obligaron a Paco Bustos a pedir su segundo tiempo muerto en el minuto cinco, con un desfavorable 20-25. García, imparable, sumaba ya cinco tantos en apenas unos minutos.

Las paradas visitantes y los fallos desde los siete metros de Mario Dorado y Paco Bernabéu abrieron aún más la brecha, que llegó a los ocho goles (25-33, minuto 44). La remontada empezaba a parecer una misión imposible. Pese a ello, Dani Serrano mantuvo vivo a su equipo, firmando seis goles en los últimos diez minutos. A nueve del final, el Ángel Ximénez logró colocarse a cuatro tantos, lo que provocó un tiempo muerto de Velasco. Serrano volvió a recortar hasta los dos goles y el pabellón creyó en el milagro (35-37, minuto 54).

La defensa del Cajasol Ángel Ximénez intenta bloquear un lanzamiento de Pergel. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

Dos exclusiones acaban con la resistencia del Ángel Ximénez

Sin embargo, la escasa aportación bajo palos y dos exclusiones en los minutos finales —primero Bernabéu y después Semedo, expulsado por el colegiado valenciano Iniesta— frenaron la reacción. Con tres goles de ventaja y solo dos minutos por jugar, Velasco pidió su último tiempo muerto para cerrar el partido.

Finalmente, la reacción pontanesa no pudo culminarse y el encuentro terminó con victoria riojana por 39-42. Pese a la derrota, Dani Serrano firmó una actuación sobresaliente, con 10 goles —uno en la primera mitad y nueve en la segunda— convirtiéndose en el gran protagonista local.