La Subida a Trassierra arranca con cerca de 90 pilotos en liza

La 34ª edición de la Subida a Santa María de Trassierra ya ha comenzado en las carreteras cordobesas. Más de 80 pilotos participan en la penúltima prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña. La prueba se desarrolla en la carretera CO-3402, con salida en el punto kilométrico 2,900 y llegada en el 6,500. En total, el recorrido cronometrado tiene una longitud de 3.950 metros, un desnivel de 270,5 metros y una pendiente media del 6%.

Manuel Rueda, a por el quinto título seguido

El entorno del Castillo de la Albaida ha sido el lugar elegido por la organización para que sea el centro neurálgico de la prueba. El malagueño Manuel Rueda, que ha ganado las últimas cuatro ediciones, intentará imponerse por quinta vez seguida al volante de un Porsche 991 GT 3. La organización ha previsto que durante las dos jornadas haya también una clasificación denominada Copa Villacor Seat 124, que se celebra con el apoyo del Club Nacional Seat 124.

¿Cuáles son los trayectos y horarios?

Las carreteras afectadas por la prueba, las cuales estarán cortadas al tráfico, son la CO-3402 desde el punto kilométrico 0,9 al 6,8 y la CO-3314 desde el punto kilométrico 5,4 al 6,0. Los horarios de corte serán el sábado de 10:00 a 19:30 horas y el domingo de 08:00 a 17:00 horas.