Fútbol | Segunda RFEF
Salerm Puente Genil-Melilla: Duelo de urgencias en el Manuel Polinario
El equipo de Álvaro Cejudo atraviesa su momento más delicado de la temporada tras sumar tres derrotas y un empate en las últimas jornadas
El Manuel Polinario volverá a ser escenario de un partido clave este domingo a las 12.00 horas, cuando el Salerm Puente Genil reciba a la UD Melilla en un duelo marcado por la necesidad de ambos conjuntos. Dos equipos tocados, con urgencias clasificatorias y con la obligación de reaccionar en una jornada que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.
Un encuentro, además, que pudo haberse disputado en pretemporada -iba a ser el último test de preparación para los pontaneses-, pero que finalmente fue suspendido debido a la cancelación del vuelo del conjunto melillense por motivos técnicos, impidiendo el desplazamiento de los azulinos.
Mala dinámica rojilla
La dinámica del equipo rojillo ha dado un giro negativo en las últimas semanas. A las derrotas ante Antoniano (4-0), Lorca Deportiva (1-0) y Xerez DFC (1-0) se suma un empate frente al líder, el CD Extremadura (1-1), una secuencia de resultados que ha relegado al Salerm a los puestos de descenso con 14 puntos.
La falta de acierto en los metros finales y los errores están penalizando a un equipo que, no hace muchas jornadas, miraba con ambición hacia la zona media-alta de la tabla. Ahora, el reto pasa por volver a sumar de tres en tres y, sobre todo, recuperar confianza y sensaciones.
Un rival en apuros
Pero los de Álvaro Cejudo no son los únicos que se encuentran inmersos en esa lucha. El Melilla también llega a Puente Genil envuelto en una dinámica preocupante. En sus últimos cinco encuentros, los norteafricanos han sumado tres derrotas ante Antoniano (3-2), Águilas (3-1) y Lorca Deportiva (1-0), además de dos empates contra el CD Extremadura (0-0) y el Xerez DFC (1-1).
Además, los datos lejos del Álvarez Claro no ayudan al optimismo en clave visitante: el Melilla es, hasta el momento, el peor equipo a domicilio de la categoría, con tan solo un punto conseguido en seis salidas, logrado en su empate frente al Real Jaén (1-1).
Como añadido a su complicada situación, el club melillense, cuya dirección deportiva dirige el cordobés Rafa Ocaña, anunció el pasado martes la desvinculación del extremo Pitu.
Un partido marcado por la urgencia
Con todos estos ingredientes, el partido del domingo se presenta como un duelo que puede llegar a ser un punto de inflexión. El Salerm necesita reaccionar, aferrarse a su fortaleza en casa y romper la racha negativa. El Melilla, por su parte, buscará dar un golpe sobre la mesa. En el Polinario, solo uno podrá aliviar su situación.
