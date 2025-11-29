Fórmula 1
Piastri gana la sprint de Qatar y recorta distancias al líder Norris
Oscar Piastri ha impuesto su ley en una anodina última carrera sprint de la temporada, en Qatar. El australiano, secundado por Russell y Norris, le ha recortados dos puntos a su compañero y rival por el campeonato, ahora a 22. Verstappen, cuarto, está ahora a 25 de Lando. Alonso y Sainz, 7º y 8º, se han llevado los últimos puntos en juego
Tras la doble descalificación de Las Vegas, McLaren le pidió a Oscar Piastri que trabajara para Lando Norris, líder del Mundial, en las dos últimas citas de la temporada. El australiano dijo 'No' y les ha confirmado su respuesta en la pista, logrando la pole sprint del GP de Qatar el viernes y firmando una contundente victoria este sábado en la última carrera sprint de la temporada.
Verstappen, de más a menos
Piastri ha brillado con una gran salida, defendiendo muy bien la pole y poniendo rápidamente tierra de por medio, mientras su compañero Norris se ha lanzado a por Russell en pugna por el segundo puesto y ha llegado emparejado al de Mercedes a la primera curva, pero no ha sido suficiente.
Verstappen, muy agresivo, ha ganado dos posiciones: una, previsible, a costa de su compañero Tsunoda. La otra, al superar a Alonso para situarse cuarto, a la estela de Norris. El campeón de Red Bull, en modo ataque, ha intensificado la presión al líder del Mundial, con muchas dificultades para mantener el DRS con Russell.
Los Ferrari seguían sin reaccionar, con Leclerc fuera del top diez (13º) y Hamilton, hundido, sin poder remontar desde el fondo de la parrilla (18º) tras caer ayer en la primera ronda de clasificación. La situación del heptacampeón es desesperante.
Los neumáticos medios degradaban más de lo previsto y todos han bajado el ritmo a mitad de carrera, que se ha estabilizado, entrando en un ritmo soporífero
Alonso y Sainz, en los puntos
Antonelli ha superado a Alonso tras una excursión por la grava del asturiano y los comisarios han penalizado con 5 segundos a Tsunoda, que rodaba quinto, inmediatamente delante de los dos. El japonés ha forzado para distanciarles.
Piastri ha completado las 19 vueltas de carrera sin más sobresaltos y ha cruzado la meta como vencedor, por delante de Russell y Norris. Un resultado que le permite recortar dos puntos a su compañero y situarse a 22 del líder.
Verstappen, que no ha podido mantener el ritmo de Lando, se ha conformado con un cuarto puesto sin demasiada trascendencia a nivel de campeonato, cediendo un punto con su rival por el título, que ahora tiene a 25 puntos.
Si Norris terminase la carrera de este domingo en Losail con esa diferencia sobre Max y Piastri, se proclamaría campeón anticipadamente. Si no lo consigue, el Mundial se resolverá en la última cita del calendario, la próxima semana en Abu Dhabi.
Alonso ha terminado séptimo y Carlos Sainz , octavo, ha arañado el último punto en juego en el sprint.
