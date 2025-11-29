La Media Maratón de Córdoba vuelve a las calles con la mejor inscripción de los últimos siete años

La Media Maratón de Córdoba regresará este domingo un año más a las calles de Córdoba. La 39ª edición del evento deportivo con más participantes de la provincia vuelve este año con fuerza. A las 10.00 horas arrancará la carrera en la Avenida de Vallellano.

Decenas de miles de cordobeses disfrutarán de este evento deportivo que cada año rodea a la ciudad. Incluso pasa por lugares con tanta simbología como Ronda de Los Tejares, Calle Cruz Conde, Plaza de Las Tendillas o Gran Capitán, para acabar en el Puente Romano y la Puerta del Puente.

La belleza del actual recorrido, vigente desde el 2014, es el mayor reclamo que tiene la prueba en toda España. La Media de Córdoba cuenta con un recorrido rápido, según los propios atletas, lleno de gente en muchas zonas y que posee un final único. Miles de corredores populares de todo el país se desplazan cada año a Córdoba para disfrutar de una prueba con tanto encanto. El boca a boca es a día de hoy la mejor campaña de publicidad del evento.

LA MEDIA MARATÓN EN CIFRAS. / Ramón Azañón

La mejor inscripción desde el 2018

La Media de Córdoba ha recuperado este año parte de su fuerza de antaño, ya que la inscripción ha sido la mejor desde el 2018. El Imdeco ha acabado vendiendo 7.710 dorsales. Centenares de atletas tendrán que esperar al próximo año al encontrarse agotados los dorsales cuando intentaron adquirir uno. El crecimiento ha sido de un 18,7% con respecto al año anterior, en el que fueron 6.271 los participantes. El tope histórico, que data del 2018, se ha quedado a 1.040 corredores (8.750).

Más atletas no cordobeses que nunca

El éxito de participación de este año ha llegado como consecuencia del crecimiento de la presencia femenina y de atletas foráneos, pues ha alcanzado cifras históricas en ambos casos. Los corredores de fuera de la provincia significarán el 61,2% sobre el total (4.715). Hasta ahora nunca habían sido más de 4.626 ni habían superado un porcentaje del 55,2%. Con estos datos, el retorno económico alcanzará también cifras nunca vistas en esta prueba que lleva celebrándose desde 1985.

Un grupo de participantes, en la Media Maratón de Córdoba del 2024. / A.J. González

Una presencia femenina de récord

Mañana se batirá también el tope de mujeres en la salida. De hecho, ya han mejorado el récord de inscritas (1.826) y de porcentaje global de participación (23,6%). Hasta este año, el mejor registro de inscripción databa del 2018 con 1.377. El porcentaje más alto de mujeres con dorsal llegó, precisamente el pasado año con un 17,5%. Cada año corren más mujeres en la Media de Córdoba. Sobre todo vienen centenares de ellas desde fuera de la provincia, en grupos de amigas fundamentalmente.

El riesgo de lluvia

Solo el tiempo puede impedir que la Media de Córdoba sea la mejor de los últimos años. Hay un riesgo real de lluvia a estas horas, precisamente en la banda horaria que va desde las 8.00 a las 12.00 horas. La fase de recogida de dorsales ha iniciado la cuenta atrás a la carrera. Este sábado podrán recogerse en el estadio Bahrein Victorious Nuevo Arcángel, en concreto en la zona de la planta baja en que se encuentran los aparcamientos.

Una campeona de Europa vigente en la salida

La guinda a la 39ª edición de la Media de Córdoba la va a poner la confirmada asistencia de la aguilarense Fátima Ouhaddou. La atleta cordobesa se ha consolidado, precisamente este año como una fondista de élite, al proclamarse campeona de Europa de maratón y campeona de España de media maratón. Su mejor marca actual de 1.09.09 horas, que es el récord andaluz vigente, es tan buena que de repetirla en Córdoba le permitiría batir el récord de la carrera de 1.09.36. Ouhaddou ya ha asegurado que no correrá en 1.09 horas porque se encuentra ahora en plena pretemporada. Pese a ello, la clase que atesora le permitirá llevase con facilidad la victoria. Tras ella pelearán por el segundo puesto la ganadora de la última edición, la granadina del Trotasierra Carolina Huertas , la segunda en el 2024, la jienense Silvia Lara, y la sevillana del Trotasierra Carmen Gutiérrez. Entre las cordobesas, María del Mar Marqués, Yolanda Villalba, Mónica Ortiz, María Moyano y Marta Polo apuntan a terminar dentro del top-10.

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN. / Ramón Azañón

Houssame Benabbou, el favorito en la categoría masculina

El cordobés Juan Ignacio Grondona (Club de Atletismo Cordobés) no podrá imponerse por tercera vez consecutiva en la categoría masculina. Un esguince de tobillo le ha dejado fuera este año. Sin Grondona, Houssame Benabbou se presenta como el máximo favorito. El extremeño de 32 años ha llegado a correr la media maratón en 1.02.01 horas, un tiempo que de repetir le daría seguro el triunfo y le dejaría a 19 segundos del récord de la prueba (1.01.42). Tiene en su palmarés tres títulos nacionales de media maratón, los tres consecutivos, en 2018, 2019 y 2021, y el récord de ser el ganador más joven de la historia, pues la primera corona la ganó con 24 años. En el 2022 logró el oro en el Europeo en ruta de 50 kilómetros. También logró la mínima olímpica de maratón de los Juegos de Tokio.

Los principales rivales de Benabbou serán el gaditano Mustapha Sabili y el carloteño Sergio Ortiz, ambos en gran forma. También lucharán por los puestos de honor el malagueño Alberto González, el sevillano Rubén Álvarez, el jienense Alberto Casas, los pacenses Félix Barrios y Javi Prieto y el gaditano Pedro Garrido. Los cordobeses Antonio Montero, Jesús Alguacil y Diego de la Fuente también pugnarán por un lugar entre los diez primeros.

El regreso al circuito nacional

La carrera ha regresado este año al circuito nacional, lo que ha facilitado el regreso de varios atletas de primer nivel. No se encontraba en este escalón desde el 2010. La organización apunta ahora a una posible entrada en un futuro próximo en el circuito internacional.