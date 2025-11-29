La Media Maratón de Córdoba vuelve con la amenaza de la lluvia para los 7.162 atletas que recogen su dorsal

La Media Maratón de Córdoba regresa este domingo a las calles a partir de las 10.00 horas. La Avenida de Vallellano recibirá a los atletas que iniciarán el recorrido previsto de 21,097 kilómetros. La prueba concluirá a partir de las 11.04 horas en La Puerta del Puente.

Un total de 7.162 corredores (5.494 hombres y 1.668 mujeres) recogieron su dorsal en la zona habilitada en la planta baja del estadio Bahrein Victorious Nuevo Arcángel. Todos ellos mostraron las ganas que tienen de participar en una de las medias maratones más bellas de España.

Solo la lluvia amenaza a una carrera que en esta edición cuenta con la mejor cifra de inscripción de los últimos siete años. Todo apunta a que llueva en la salida. La edición del 2018 fue la última con agua durante el recorrido, lo que no impidió que miles de atletas populares acabaran la carrera.

Fermín Cacho, en el centro, y el gerente del Imdeco, Sebastián del Rey, en la entrega de dorsales. / Antonio Raya

Dos campeones de España de media maratón en la salida

La fondista aguilarense Fátima Ouhaddou es la máxima favorita a la victoria en la categoría femenina. La vigente campeona de Europa de maratón y de España de media maratón todo apunta a que ganará con cierta facilidad. De imponerse, sería la tercera cordobesa capaz de imponerse en esta carrera tras la egabrense Loli Jiménez (2011) e Inma Cantero (2013 y 2014). Por tanto, sería la primera victoria de una mujer cordobesa en los últimos once años.

El gran ausente es el ganador masculino de las dos últimas ediciones, el cordobés Juan Ignacio Grondona, baja por un esguince de tobillo. Sin Grondona, el favorito al triunfo será el extremeño triple campeón de España de media maratón Houssame Benabbou. El extremeño de 32 años ha llegado a correr la media maratón en 1.02.01 horas, un tiempo que de repetir le daría seguro el triunfo y le dejaría a 19 segundos del récord de la prueba. Los principales rivales de Benabbou serán el gaditano Mustapha Sabili y el carloteño Sergio Ortiz, ambos en gran forma. Ortiz ganó hace un mes en la Ruta de la Miel de Hornachuelos y ocupó el tercer lugar en el campeonato andaluz de cross. Todo está por tanto preparado para que los atletas den espectáculo en las calles de Córdoba.