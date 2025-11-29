El Córdoba Futsal cae ante el Noia y desaprovecha la primera ocasión de apalabrar su billete a la Copa de España

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad desperdició la primera gran ocasión de apalabrar su pase a la Copa de España al perder por 3-2 en la cancha del Noia. Dos goles en menos de un minuto en el ecuador de la segunda parte le costaron la derrota a los cordobeses.

El encuentro comenzó con los dos conjuntos tanteándose y tomando muchas precauciones sobre la cancha. Se palpaba la importancia que tenían los puntos en la lucha de los dos equipos por una plaza en la Copa de España. Al Noia se le veía presionado, pues era el que más necesitaba la victoria, por jugar en casa y encontrarse por detrás de los cordobeses en la clasificación.

Al Córdoba Futsal se le veía sin prisa, dando la sensación de que quería repetir el plan de partido que le llevó a la victoria en las canchas del Manzanares y el Valdepeñas. Los de Santoro se defendían con orden, sin pasar apuros en defensa y a la espera de que llegara la oportunidad de hacer daño en ataque. El conjunto gallego disponía de posesiones más largas pero apenas le generaba problemas a los cordobeses. Los primeros minutos iban pasando con más desgaste que ocasiones en ambos bandos.

El Noia se adelanta

Cuando parecía que empezaban a aparecer los nervios en el Noia llegó el primer gol. Leozin logró un hueco ante la defensa de Nacho Gómez para batir a Fabio con un disparo seco. Emanuel Santoro pidió un tiempo muerto que cambió la dinámica del choque. Su equipo empezó a estirarse con más convicción, ahora sí, buscando la portería rival. Carlos Gómez abrió el melón de las ocasiones cordobesas con un disparo duro que desvió el portero local. También pudo marcar Pescio en el 16, ahora al desviar contra el palo un mal pase del equipo local.

El bloque blanquiverde se había merecido ya el gol del empate, aunque no llegaba. Los riesgos que tomó el Córdoba Futsal los intentó aprovechar el Noia para conseguir el 2-0. Douglas falló una ocasión clara en el 18 en un contragolpe en el que mandó el balón fuera.

Con el partido ya en los últimos segundos de la primera parte, el 1-0 parecía inamovible antes del descanso. Sin embargo, el Córdoba Futsal marcó el merecido 1-1 a 20 segundos de la bocina. Zequi sacó un córner a Carlos Gómez para que el toledano batiera al portero local con un zapatazo imparable. Con tablas en el marcador se fueron los dos equipos a los vestuarios.

Carlos Gómez lucha por la posesión del balón. / Pichero

El Córdoba Futsal se defiende

La segunda parte dio comienzo en una situación similar a la del inicio de la primera. Los locales atacaban con más prisas que acierto. Los cordobeses se dedicaban a no dejar huecos en defensa, a la espera de que un fallo del Noia les permitiera generar una ocasión de peligro. Titi del Rey contó con dos ocasiones en el 25 tras fallos de los rivales. Sin embargo, el argentino mandó el balón contra Schutt en las dos ocasiones. Hasta el 27 no creó una ocasión el Noia. Douglas se fue de la defensa cordobesa, aunque al final disparó fuera.

El Córdoba Futsal se quedó dos minutos con uno menos al ser sancionado el cordobés Hugo con una tarjeta roja por una entrada peligrosa en el centro de la cancha. La jugada llegó en el ecuador de la segunda mitad. Los de Santoro se defendieron como pudieron con uno menos, sin pasar muchos apuros. Cuando estaban a punto de acabarse los dos minutos de inferioridad, Douglas marcó el 32 con un disparo desde la esquina izquierda. El tanto le dio un extra de energía a un Noia que siguió apretando, ya con los dos equipos en igualdad numérica. Ismael marcó el 3-1 en el 33 con un tremendo disparo a bote pronto. El prieguense, que ha jugado en dos etapas en las filas del Córdoba Futsal, celebró con efusividad el tanto marcado a su exequipo.

Santoro pidió un tiempo muerto y sacó el portero-jugador en el 34. Los cordobeses buscaron el 3-2, conscientes de los riesgos que tomaban, pero también de que no había otra manera de buscar dos goles en tan poco tiempo. El Noia mientras sufría, cansado tras un partido con tanto desgaste. La afición no paraba de jalear a sus jugadores para que aguantaran con el marcador favorable.

El conjunto gallego dispuso de dos ocasiones claras para sentenciar el choqie pero falló. No erró Tomás Pescio en el 38 al aprovechar un rechace de Schutt. El entrenador local, David Palmas, pidió entonces un tiempo para parar el partido. Los cordobeses siguieron acaparando el balón con el juego de cinco, con el Noia defendiendo a la desesperada. Pero el gol no llegó y los tres puntos se los quedó el Noia.