Tenis de mesa | Superdivisión
El Real Cajasur Priego suma un punto agridulce
El conjunto prieguense cede un empate ante el Arteal Santiago (3-3) en un partido competido hasta el último set
Como ya se ha mencionado durante la temporada, el nivel de la Superdivisión masculina de tenis de mesa ha aumentado considerablemente. Y eso hace que cualquier partido entrañe una dificultad muy alta, más aún en una de las pistas más complicadas de toda la competición. Pese a la gran calidad que tiene en su plantilla, cuando el Real Cajasur Priego TM no tiene su día puede llevarse una sorpresa, como el que ha ocurrido en territorio gallego. El cuadro prieguense ha cedido un empate agridulce a tres puntos frente al Arteal Santiago.
El duelo comenzó con un guion esperado. El Real Cajasur Priego TM tomó el papel de favorito y mandó rápidamente en el marcador gracias a las victorias de Diogo Chen y Diogo Carvalho sobre Humberto Manhani y Jose Moisés Campos, respectivamente.
Sin embargo, no iba a ser tan fácil. Carlos Machado cayó en cuatro sets frente a José Mendes, pero Diogo Carvalho devolvió la tranquilidad rápidamente, doblegando a Humberto Manhani. Pese a tener ya el empate asegurado, Diogo Chen no consiguió el triunfo ante Mendes y mandó el partido al último y definitivo juego.
Carlos Machado cae en el punto decisivo
Ahí, Carlos Machado cogió el testigo y tenía el duro desafío de sumar una victoria crucial para el Real Cajasur Priego TM. Sin embargo, el palista prieguense salió derrotado frente a Jorge Moisés y el cuadro cordobés tuvo que conformarse con un agridulce empate.
