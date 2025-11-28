El Museo de la Almendra Francisco Morales arrolla al Tramuntana Figueres

Fue uno de esos partidos en los que demuestras el alto nivel que hay en la plantilla. El Museo de la Almendra Francisco Morales va en clara línea ascendente. Y eso se demuestra tanto en los resultados como en el juego. Ahora tocaba dar un paso al frente para llevar el potencial a otro escalón, como así ha sido. El conjunto prieguense de tenis de mesa ha arrasado al CTT Tramuntana Figueres al vencerle por 0-4 y se ha consolidado en la zona noble de la tabla clasificatoria.

Y no iba a ser un partido fácil. El CTT Tramuntana Figueres abría las puertas del Gimnasio Instituto Olivar para mantener su tendencia positiva tras dos encuentros sin conocer la derrota. Por su parte, el Museo de la Almendra Francisco Morales quería seguir creciendo, y así lo plasmó sobre la pista cuando Tatiana Garnova derrotó ampliamente a Mireia Pereto.

Ahora era turno para Margarita Fetiukhina, que volvía a vestir la elástica prieguense y no decepcionó, ganando también en tres sets a Judit Armangué. Mientras tanto, Marija Galonja siguió mostrando su gran momento de forma, logrando derrotar a Txell Abel cediendo únicamente siete puntos durante el encuentro.

El conjunto prieguense firma la sentencia

Por tanto, el empate estaba asegurado en menos de una hora de encuentro. Era momento de certificar la victoria, y tampoco se demoró mucho tiempo. Margarita Fetiukhina doblegó a Mireia Pereto, sumando así la cuarta victoria de la temporada para el Museo de la Almendra Francisco Morales.