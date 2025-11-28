El Córdoba Futsal se juega tres puntos vitales en la lucha por la Copa de España

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad llega este fin de semana a su encuentro de la duodécima jornada de la Primera División de fútbol sala. El conjunto cordobés visitará al Noia Portus Apóstoli en un partido que arrancará este sábado a las 20.00 horas en la cancha de este conjunto gallego.

El bloque cordobés encara el partido con el bonito desafío de sumar tres puntos que le acerquen un poco más a la Copa de España. Los 17 puntos con los que concluyó la pasada jornada le situaron en la octava plaza, la última con derecho a clasificarse a la conclusión de la primera vuelta. Los de Santoro cuentan con dos puntos de margen sobre el noveno, el histórico Movistar Inter (15) y tres ante los dos siguientes en la tabla, el Jaén Paraíso Interior y su rival de este sábado, el Noia, ambos con 14. Por tanto, tanto Noia como Córdoba Futsal se jugarán tres puntos vitales en la lucha por la Copa de España. Más presionados estarán los gallegos, pues cuentan con un margen menor que los blanquiverdes.

Los cordobeses viajan con la intención de repetir las buenas sensaciones mostradas en la goleada por 4-1 ante el Jaén Paraíso Interior, un derbi andaluz que acabó con una victoria por 4-1 de los cordobeses. La ilusión reina en estos días en un equipo que por primera vez podría clasificarse para la fase final de una competición nacional. Emanuel Santoro, que vuelve a la que fue su casa durante una temporada, contará con toda su plantilla para la cita sabatina, a excepción del paraguayo Arnaldo Báez, que cumplirá el segundo de los cuatro partidos con lo que fue castigado tras su expulsión en El Ejido en el choque de Copa del Rey. La cita en la localidad coruñesa será dirigida por la pareja de colegiados formada por el balear Diego Martínez y el aragonés Tomás Santander. La contienda podrá seguir en directo a través de las cámaras de LaLiga+.

Tomás Pescio pugna con un adversario. / A.J. González

Los últimos rivales en la lucha por la Copa

El partido ante el Noia será el primero de los cuatro que jugará en la lucha por la Copa de España. Posteriormente se enfrentará en diciembre al Osasuna Magna Xota (día 6) y al Alzira (día 27) en Vista Alegre y visitará la cancha del Peñíscola (día 13).

El Noia ha tenido resultados de todo tipo hasta ahora en su cancha, en la que ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota. Por ejemplo ha vencido a equipos como el Viña Albali Valdepeñas (3-1) y al Jimbee Cartagena (4-3), pero ha perdido frente al antepenúltimo, el Peñíscola, por 1-2. En sus filas se encuentra el pívot prieguense Ismael, un jugador formado en el club cordobés, con el que llegó a jugar en la temporada 21-22 en Primera División.

Emanuel Santoro: "Tenemos un desafío mayúsculo"

El entrenador de los cordobeses ha declarado sobre este partido que "entramos en la recta final de la primera vuelta. Ahora tenemos un desafío mayúsculo, pues visitamos al Noia, un equipo que está trabajando muy bien". El técnico ha resaltado que cuenta con una base que lleva varios años en club, "reforzada con jugadores de jerarquía que ha potenciado lo que ya tenían". Del Noia destaca que "hay que vigilar la incorporación de los porteros, que es uno de sus puntos fuertes. Además, aprietan mucho en su pista, en la que han hecho varios buenos partidos".