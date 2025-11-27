La participación foránea bate su récord en la Media Maratón de Córdoba

La Media Maratón de Córdoba continúa reforzando su condición de evento deportivo de referencia a nivel nacional. Con el paso de los años, la prueba se ha convertido en una cita ineludible para miles de corredores populares de todo el país, que valoran especialmente un recorrido único en España y un final difícil de igualar.

El salto de calidad llegado en 2014, con la incorporación del actual trazado que atraviesa el corazón histórico de la ciudad, lo que supuso un antes y un después. El paso por zonas repletas de público y el atractivo final por el Puente Romano y la Puerta del Puente han consolidado a la Media de Córdoba como una de las más bellas del calendario nacional de 21 kilómetros.

La posibilidad de pasar por el corazón de la ciudad es todo un aliciente para cualquier aficionado al atletismo, pues allí no paran de recibir aplausos por parte de los espectadores que los siguen por las calles. El mejor regalo para cualquier atleta es acabarla atravesando el Puente Romano y la Puerta del Puente.

Unos registros históricos

Desde el 2014, son cada año varios los miles de corredores que vienen a Córdoba procedentes de todas las provincias. En esta edición son 48 las representadas, destacando los 1.031 sevillanos inscritos. También habrá numerosas representaciones de Granada (657), Jaén (542), Madrid (541), Málaga (511), Cádiz (313) y Badajoz (261).

Los atletas foráneos inscritos en 2025 son 4.715, es decir, el 61,3% entre los 7.687 totales. Las cifras de este año mejoran los 4.626 del 2018, el año en el que la Media de Córdoba alcanzó su récord absoluto de participantes, pues entonces se agotaron los 8.750 dorsales puestos a la venta, 1.063 más que este año. En la edición del 2018, los 4.626 forasteros representaron el 52,8% de los inscritos. Sin embargo, ahora son el 61,3% del total de atletas, un 8,5% más.

Desde el 2015, el segundo año con la meta en la Puerta del Puente, los atletas no cordobeses han superado en número a los de la provincia. Solo se rompió esa tendencia en el 2022 –la primera edición tras el parón por la pandemia del Covid-19- cuando los no cordobeses significaron el 49,7%. La novedad del 2025 radica en que por primera vez van a ser más del 60 por ciento los corredores no cordobeses. El anterior récord estaba vigente, precisamente desde la edición del 2024 con el 55,2%.

Un grupo de participantes en la pasada edición de la Media Maratón de Córdoba / A.J. González

Descenso y estabilización de la participación cordobesa

El peso que han ido ganando los corredores de fuera de la provincia lo han ido perdiendo los de casa. Aunque el recorrido también les gusta, y mucho a los cordobeses, son muchos los miles que ya no participan al haberla completado ya en varias ocasiones. Por ello, unos optan por no correr más en este tipo de pruebas o hacerlo en otros lugares de España como Sevilla o Valencia.

El tope de atletas cordobeses se alcanzó en el 2016 –el tercero con el recorrido actual- al apuntarse 4.285. El 2018 fue el último año con más de 4.000 (4.124) y el 2019, el último con más de 3.000 (3.765). En el 2024, la cifra de cordobeses bajó hasta los 2.806, la más baja desde el 2013, el ultimo con el anterior recorrido, entonces com meta en la IDM El Fontanar. En el 2013, los cordobeses eran 2.237 sobre un total de 4.000. Sin embargo, este año hay 2.829 corredores de la provincia dentro de una cifra global de 7.687.

Por tanto se ha pasado de los 4.285 cordobeses del 2018 a los 2.806 del pasado año y los 2.829 del actual. El descenso se ha estabilizado en torno al 35% con respecto a hace siete años.

Retos futuros de la organización

A la vista de la evolución, el futuro de la Media Maratón de Córdoba pasa por seguir atrayendo a miles de corredores foráneos si el Imdeco quiere recuperar o superar el récord de los 8.700 dorsales de 2018. Al mismo tiempo, la organización deberá estudiar fórmulas para recuperar a los miles de cordobeses que participaban antes y que hoy han optado por no repetir experiencia.