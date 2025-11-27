Boxeo
Navarro Jr. defenderá el cinturón WBA Iberoamericano ante el dominicano Ernis Cuevas
El púgil cordobés vuelve al Mad Fight Stadium el 20 de diciembre, antes de su cita europea frente a Damián Biacho
José Luis Navarro Jr. ya tiene marcado en el calendario su plan de ruta para los próximos meses. El boxeador cordobés afrontará dos combates en menos de tres meses, a la espera de que llegue la ansiada oportunidad de disputar el título europeo absoluto del peso supermedio. El cordobés hay que recordar que viene de vencer al francés Zaouche hace un mes en una defensa de la corona europea silver.
Tras anunciar hace semanas su pelea del 28 de febrero frente al madrileño Damián Biacho, en la que expondrá el cinturón europeo silver, el púgil ha confirmado ahora que antes hará una defensa del título WBA Iberoamericano. Será el 20 de diciembre, en el Mad Fight Stadium de San Sebastián de los Reyes, su escenario de confianza en el que ha encadenado sus últimos éxitos.
Su próximo rival
El rival será el dominicano Ernis Gabriel Gálvez Cuevas, de 28 años y con una trayectoria ascendente en el profesionalismo. Cuevas presenta un récord invicto de 7 victorias en 7 peleas, con seis triunfos por KO, lo que lo convierte en un oponente de notable nivel para Navarro Jr.
Mientras tanto, el cordobés —que entrena bajo las órdenes de Ricardo Sánchez Atocha— afronta esta doble cita con un balance de 16 victorias y 2 derrotas, con 11 nocauts en su haber. Dos duelos de exigencia que le permitirán seguir escalando posiciones en el boxeo continental y reforzar sus opciones de disputar la corona europea en 2025.
