Guillermo del Pino firma sus mejores números de la temporada en la NCAA-1

Guillermo del Pino continúa dando pasos firmes en su adaptación al baloncesto universitario estadounidense. El base cordobés, integrante de la Universidad de Maryland, firmó sus mejores cifras de la temporada en la NCAA-1, pese a la derrota de los Terrapins por 72-105 ante Alabama en el prestigioso Torneo Geico Players Era de Las Vegas. Antes, el mismo torneo de Las Vegas, se midió al malacitano Mario Saint-Supery en el partido Maryland-Gonzaga.

El jugador formado en el Cordobasket, el Unicaja Málaga y el Coto Córdoba registró su récord personal con Maryland: 10 puntos, 2 triples convertidos, 20 minutos en pista y 2 robos de balón. Destacó especialmente su eficacia exterior, anotando los dos lanzamientos de tres puntos que intentó, una señal de su creciente impacto ofensivo en la rotación del equipo.

Del Pino, durante un partido de Maryland. / Kevin Snyder / Maryland Terrapins

El balance del inicio de la temporada

Maryland acumula ahora un balance de cinco victorias y tres derrotas en este arranque de temporada. Su equipo deberá mantener una línea ascendente si quiere pelear por una plaza en las eliminatorias por el título nacional universitario. El próximo compromiso de Guillermo del Pino será el 2 de diciembre, en un duelo en el que Maryland se enfrentará a Wagner.