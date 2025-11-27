Fátima Ouhaddou encabeza el grupo de favoritas en la Media Maratón de Córdoba

La Media Maratón de Córdoba ya tiene configurado su primer listado de aspirantes al triunfo. En la categoría femenina, Fátima Ouhaddou, atleta aguilarense y vigente campeona de Europa de maratón y de España de media maratón, se sitúa como la gran referencia de la prueba. Su marca personal, 1:09:09 —récord andaluz femenino— la convierte en candidata casi única a la victoria, salvo contratiempo físico.

Ouhaddou ha asegurado que no buscará batir el récord histórico de la Media Maratón de Córdoba, en manos de la keniata Joyce Chepkirui desde 2010 (1:09:36), al encontrarse aún en plena pretemporada. Sin embargo, sí podría superar el segundo mejor registro de la historia de la carrera: el 1:13:56 logrado por Carmen Fuentes en 1993.

Las rivales de la aguilarense

La aguilarense parte con una ventaja amplia respecto a sus principales perseguidoras. La ganadora de la última edición, la granadina del Trotasierra Carolina Huertas (1:19:13), y la jienense Silvia Lara (1:19:41) se perfilan como candidatas al podio. También aspira a los puestos delanteros la vencedora en el 2023, la sevillana del Trotasierra Carmen Gutiérrez (1:18:59). Entre las cordobesas, María del Mar Marqués, Yolanda Villalba, Mónica Ortiz, María Moyano y Marta Polo apuntan a terminar dentro del top-10, aunque Polo será duda hasta última hora por molestias físicas.

Villalba fue la primera entre las atletas de las provincia en las dos pasadas ediciones. Este año, con la presencia de Ouhaddou, no podrá conseguirlo de nuevo, aunque a buen seguro hará una buena marca para su nivel, que estaría en torno a la hora y 24 minutos.

Sergio Ortiz entra vencedor en la meta de la CP Ruta de la Miel. / Antonio Raya

Los favoritos en la categoría masculina

La categoría masculina llega, por el contrario, marcada por la ausencia del cordobés Juan Ignacio Grondona, vencedor en las dos últimas ediciones y baja por lesión. Sin un favorito claro, la lucha por el triunfo se presenta muy abierta. Entre los nombres más destacados figuran el gaditano Mustapha Sabili y el extremeño Houssame Benabbou, junto a otros aspirantes como el malagueño Alberto González, el sevillano Rubén Álvarez, el jienense Alberto Casas, los pacenses Félix Barrios y Javi Prieto y el gaditano Pedro Garrido.

Sergio Ortiz, la otra esperanza cordobesa

En clave cordobesa, el triatleta carloteño Sergio Ortiz lidera la nómina provincial tras un brillante estado de forma que le ha permitido ganar la Ruta de la Miel de Hornachuelos y lograr un podio en el Andaluz de cross. Junto a él, buscarán posiciones de honor Antonio Montero, Jesús Alguacil y Diego de la Fuente. Montero ha sido en cinco ocasiones el mejor cordobés de la Media Maratón de Córdoba.

La Media Maratón de Córdoba promete un espectáculo deportivo de primer nivel por las calles más emblemáticas de la ciudad, con miles de aficionados apoyando a los corredores. La presencia de Fátima Ouhaddou, considerada la mejor atleta que ha disputado la prueba en los últimos quince años, garantiza un salto de calidad en esta edición.