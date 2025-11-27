Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo

La entrega de dorsales de la Media Maratón de Córdoba arranca en El Arcángel

Miles de corredores recogen su dorsal y la camiseta de la carrera en el Bahrein Victorious Nuevo Arcángel

Un grupo de participantes enseñan su dorsal.

Un grupo de participantes enseñan su dorsal. / Víctor Castro

Antonio Raya

Córdoba

La Media Maratón de Córdoba ha entrado en su cuenta atrás definitiva con el inicio de la entrega de dorsales. Este jueves ha comenzado el proceso en el local que se encuentra en la planta baja del Estadio Bahrein Victorious Nuevo Arcángel, junto a la zona de aparcamientos existente.

Miles de corredores han comenzado a visitar las instalaciones del estadio cordobés para llevarse su dorsal. Familias, grupos de amigos y amigas, aficionados al atletismo y representantes de los clubes han empezado a llenar la zona de recogida de dorsales.

Los horarios

El proceso de entrega de dorsales continuará este viernes, con horarios entre las 10.00 y las 14.00 horas y entre las 17.00 y las 20.30 horas. El sábado podrán recogerse de manera ininterrumpida entre las 10.00 y las 20.00 horas.

Un atleta recoge su dorsal.

