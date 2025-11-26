Subida a Santa María de Trassierra 2025: horarios, participantes y recorrido

Todo está preparado para la celebración de la Subida a Santa María de Trassierra, una de las pruebas más emblemáticas del calendario automovilístico en Andalucía. Córdoba acogerá esta competición los días 29 y 30 de este mes. La competición será la penúltima prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña. La presentación tuvo lugar en el Castillo de la Albaida, centro neurálgico de la prueba, con la presencia de autoridades, patrocinadores y miembros de la organización. Manuel Rueda es el vigente campeón de una prueba que ha dominado en las cuatro últimas ediciones.

Al igual que en anteriores ediciones, el Castillo de la Albaida acogerá a los coches y recibirá al grueso de la organización. La prueba se desarrollará en la carretera CO-3402, con salida en el punto kilométrico 2,900 y llegada en el 6,500. En total, el recorrido cronometrado tiene una longitud de 3.950 metros, un desnivel de 270,5 metros y una pendiente media del 6%.

Un participante en la edición del pasado año. / Ramón Azañón

¿Cuál es la participación en la Subida a Trassierra 2025?

A pesar de ser la penúltima prueba del campeonato, la organización de la Escudería Villacor ha logrado reunir a 95 turismos y monoplazas, un destacado ramillete de pilotos, que demuestra el prestigio con que cuenta en Andalucía. Villacor ha cubierto el cupo máximo que se había puesto a la hora de abrir la inscripción. Manuel Rueda ha confirmado su presencia, por lo que buscará su quinto título seguido.

¿Cuáles son los trayectos y horarios?

Las carreteras afectadas por la prueba, las cuales estarán cortadas al tráfico, son la CO-3402 desde el punto kilométrico 0,9 al 6,8 y la CO-3314 desde el punto kilométrico 5,4 al 6,0. Los horarios de corte serán el sábado de 10:00 a 19:30 y el domingo de 08:00 a 17:00 horas.