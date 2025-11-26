Paco Salinas logra dos títulos andaluces de natación

El nadador cordobés Paco Salinas se proclamó campeón de Andalucía de natación adaptada en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. A la competición acudieron más de 130 nadadores procedentes de todo el territorio nacional.

El nadador del Club Triatlón Córdoba comenzó su participación con la prueba de los 50 metros braza, en la que alcanzó la medalla de oro con una marca de 1.01 minutos, siendo su mejor marca hasta ahora en el Campeonato de Andalucía.

Según el propio nadador: “Creo que además de por el resultado de la clasificación, tenemos que estar muy contentos por el tiempo obtenido; estamos en la primera competición de la temporada y desde ya hemos sido capaces de nadar rápido; es la primera vez que realizo este tiempo en el Campeonato de Andalucía; estamos en la línea de trabajo adecuada y estoy plenamente convencido de que será un gran año”.

Salinas, en el campeonato andaluz. / CÓRDOBA

Podio en 150 estilos

En la segunda jornada, Paco Salinas continuó con la prueba de los 150 estilos, donde obtuvo la segunda posición con un tiempo de 3.38 minutos; un crono que le sirvió para alcanzar nuevamente la primera posición. Al igual que le sucediera con la prueba anterior, también reflejó su mejor resultado hasta ahora en la cita andaluza.

Según manifestó el propio nadador: “Estamos ante un año especialmente ilusionante y eso me hace continuar trabajando al máximo para mejorar los resultados no sólo a nivel personal, sino para llevar el nombre de Córdoba lo más alto posible; mi equipo técnico está realizando un gran trabajo y estoy completamente seguro que dará su resultado”.

Su próximo reto

A partir de ahora, el nadador ultima su preparación para el Open Internacional de Asturias que se celebrará en Oviedo los próximos días 13 y 14 de diciembre; una competición donde cada vez que acude cosecha buenos resultados y donde espera cerrar el año de la mejor manera posible.

Salinas se muestra muy agradecido por el apoyo recibido por sus patrocinadores (Mezquita Catedral Corazón de Córdoba, RVG Distribuciones Gráficas, Sepisur, Cefisa, Aproa, Supermercados Piedra, Diputación de Córdoba, Grupo Rossmarino, Fundación Sebastián Almagro, Rahi Instalaciones Eléctricas, Hospital La Arruzafa, Efficold e IMDECO), familia, así como todas las personas que le empujan a través de las redes sociales. Por último, el nadador cordobés recalca como siempre, lo importante que es para él poder contribuir a darle visibilidad al deporte adaptado.