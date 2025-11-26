Juan Ignacio Grondona confirma que se cae por lesión de la Media Maratón de Córdoba

El atleta cordobés Juan Ignacio Grondona no estará en la línea de salida de la Media Maratón de Córdoba del próximo domingo, tal y como ya avanzó en la presentación de la carrera. El ganador de las dos últimas ediciones se ha visto obligado a renunciar a la prueba tras sufrir un esguince de tobillo de grado dos, una lesión que le va a impedir optar a su tercer triunfo consecutivo.

El día de la lesión

El contratiempo llegó el pasado 9 de enero, durante la disputa del prestigioso Cross de Itálica, cuando, según relata el propio fondista, se lesionó en la segunda vuelta del circuito "al meter el pie en una de las hondonadas del recorrido". Desde entonces, apenas ha podido entrenar, lo que hace inviable que afronte con garantías una carrera de 21 kilómetros.

A pesar de los esfuerzos por recuperar sensaciones —ha acudido en varias ocasiones al fisioterapeuta—, la evolución no ha sido suficiente. "No estoy en condiciones de correr", admitió Grondona, quien sí confirmó que se desplazará hasta la Puerta del Puente, aunque esta vez como mero espectador.

Grondona, en la presentación de la edición de este año de la Media Maratón de Córdoba. / Chencho Martínez

Un mensaje al resto de corredores

El corredor del Club de Atletismo Cordobés dejó un mensaje de ánimo y deportividad, expresando su deseo de que alguno de sus numerosos amigos pueda conquistar la prueba: "De la misma forma que ellos se alegraron por mis victorias en los dos años anteriores, ahora me alegraré yo".

Grondona también quiso reconocer el trabajo del Imdeco en esta edición, destacando la mejora organizativa: "Lo mismo que cuando no se hacen bien las cosas se dice, cuando sí se hace bien, también hay que comentarlo. Han subido el nivel de una prueba que parecía estancada, alcanzando cifras históricas de inscripción tras dos años con menos de 6.000 atletas".