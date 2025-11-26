Instituciones
El fútbol sala domina las inscripciones en los Juegos Deportivos Municipales
La modalidad reúne a 134 equipos, muy por delante del voleibol (89) y del baloncesto (88), en una edición que se prolongará hasta mayo
Los Juegos Deportivos Municipales del Imdeco ya están en marcha tras la disputa de los primeros encuentros de las principales modalidades colectivas: baloncesto, balonmano, fútbol sala y voleibol. La competición se desarrollará hasta el próximo mes de mayo, con una intensa actividad deportiva en categorías base.
El fútbol sala vuelve a ser el deporte más numeroso
Un año más, el fútbol sala se confirma como el deporte con mayor seguimiento en los Juegos. En esta edición participan 134 equipos, todos ellos masculinos. La Real Federación Andaluza de Fútbol es la entidad encargada de coordinar los encuentros y velar por el buen desarrollo de la competición.
El voleibol supera al baloncesto
El voleibol se ha consolidado este año como la segunda disciplina con más equipos inscritos: 89 conjuntos, todos de categoría femenina. El voley mantiene así una tradición histórica en la provincia, donde ha sido un deporte mayoritariamente femenino y donde los Juegos Municipales siempre han reflejado esta tendencia.
El baloncesto mantiene una alta participación
Con 88 equipos —58 masculinos y 30 femeninos—, el baloncesto conserva cifras de participación muy elevadas. En los últimos años, muchas formaciones que competían en los Juegos han dado el salto a las ligas federadas, lo que explica el ligero descenso respecto a ediciones previas.
El balonmano, presente con 21 equipos
El balonmano contará esta temporada con 21 equipos, todos ellos masculinos, aunque muchos de ellos incluyen jugadoras en sus filas, mostrando la creciente presencia femenina en el deporte base.
Los otros nueve deportes
Los Juegos Municpales cuenta con trece modalidades deportivas. Los otros nueve son ajedrez, atletismo, bádminton, gimnasia rítmica, judo, natación, taekwondo, tenis y tenis de mesa.
- Córdoba adelanta este año el encendido de Navidad: ya hay fecha confirmada
- El Ayuntamiento de Córdoba deberá abonar más de 300.000 euros por retrasos en el pago de una obra
- Córdoba enciende la Navidad: todos los detalles del alumbrado y las claves del show de luz y sonido de Cruz Conde
- Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
- Los Reyes aceptan presidir la coronación de la Virgen de Luna que organizan Pozoblanco y Villanueva de Córdoba
- Abre una nueva pastelería artesanal de Córdoba donde probar auténtica repostería francesa: “La mejor tarta de limón de Córdoba”
- Córdoba espera la llegada de más frío, ¿volverán las precipitaciones?: esto es lo que dice la Aemet
- Detenido un hombre por presuntamente apuñalar a su expareja en Las Quemadas