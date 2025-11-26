El fútbol sala domina las inscripciones en los Juegos Deportivos Municipales

Los Juegos Deportivos Municipales del Imdeco ya están en marcha tras la disputa de los primeros encuentros de las principales modalidades colectivas: baloncesto, balonmano, fútbol sala y voleibol. La competición se desarrollará hasta el próximo mes de mayo, con una intensa actividad deportiva en categorías base.

El fútbol sala vuelve a ser el deporte más numeroso

Un año más, el fútbol sala se confirma como el deporte con mayor seguimiento en los Juegos. En esta edición participan 134 equipos, todos ellos masculinos. La Real Federación Andaluza de Fútbol es la entidad encargada de coordinar los encuentros y velar por el buen desarrollo de la competición.

El voleibol supera al baloncesto

El voleibol se ha consolidado este año como la segunda disciplina con más equipos inscritos: 89 conjuntos, todos de categoría femenina. El voley mantiene así una tradición histórica en la provincia, donde ha sido un deporte mayoritariamente femenino y donde los Juegos Municipales siempre han reflejado esta tendencia.

Un encuentro de baloncesto de los Juegos Municipales. / MANUEL MURILLO

El baloncesto mantiene una alta participación

Con 88 equipos —58 masculinos y 30 femeninos—, el baloncesto conserva cifras de participación muy elevadas. En los últimos años, muchas formaciones que competían en los Juegos han dado el salto a las ligas federadas, lo que explica el ligero descenso respecto a ediciones previas.

El balonmano, presente con 21 equipos

El balonmano contará esta temporada con 21 equipos, todos ellos masculinos, aunque muchos de ellos incluyen jugadoras en sus filas, mostrando la creciente presencia femenina en el deporte base.

Los otros nueve deportes

Los Juegos Municpales cuenta con trece modalidades deportivas. Los otros nueve son ajedrez, atletismo, bádminton, gimnasia rítmica, judo, natación, taekwondo, tenis y tenis de mesa.