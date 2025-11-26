Duelo de promesas españolas en la NCAA-1: Guille del Pino se enfrenta a Mario Saint-Supery en el Torneo Geico Players Era

El baloncesto universitario estadounidense centra estos días su mirada en Las Vegas, sede del Torneo Geico Players Era, uno de los eventos más potentes del calendario NCAA-1. Durante cuatro jornadas, algunas de las mejores universidades del país compiten en un escenario de máxima exigencia. Entre ellas, Maryland, con el base cordobés Guillermo del Pino, que ha viajado hasta Nevada para disputar su primera gran cita del curso.

El torneo presume de un cartel de nivel excepcional para el público español. Además de Del Pino, participan dos de las promesas más sólidas del baloncesto nacional: el base-escolta malagueño Mario Saint-Supery, con Gonzaga, y el pívot Aday Mara, integrado en la plantilla de Michigan.

Un arranque sólido para Maryland

Maryland abrió su participación en Las Vegas con una victoria por 74-67 ante Nevada Las Vegas, el equipo anfitrión. En este primer encuentro, Del Pino no dispuso de minutos, si bien su equipo superó con solvencia el debut en el torneo.

Mario Saint-Supery realiza un pase ante Elijah Saunders. / Kevin Snyder / Maryland Terrapins

Del Pino vs. Saint-Supery: un choque muy esperado

La segunda jornada ofreció uno de los partidos más atractivos para el público español: el Maryland-Gonzaga, que suponía el duelo directo entre Del Pino y Saint-Supery. Ambos jugadores comparten varios puntos en su trayectoria: formados en la cantera del Unicaja, MVP en sendas ediciones del Europeo Sub-16, y protagonistas de una salida temprana del club malagueño ante la falta de oportunidades en la ACB. Ambos viven además su primera temporada en la NCAA-1.

Saint-Supery, de 19 años y con experiencia reciente en la ACB con el Manresa, también participó el pasado verano en el Europeo con la selección absoluta, un salto competitivo que lo sitúa como uno de los exteriores españoles más prometedores.

Gonzaga impone su ley: victoria contundente por 100-61

Gonzaga se llevó el triunfo con un rotundo 100-61, demostrando su potencia ofensiva y su superioridad física. Saint-Supery firmó 22 minutos de juego con 5 puntos, 3 rebotes y 9 asistencias, cifras que lo convirtieron en el mejor pasador del encuentro. Del Pino, por su parte, aportó 3 puntos y 1 rebote en 11 minutos, sumando experiencia en un escenario de primer nivel.

Un final con sabor español

La final del torneo tendrá un nuevo capítulo español, pues Gonzaga se medirá a Michigan, lo que supondrá el enfrentamiento entre Saint-Supery y Aday Mara. Maryland, mientras, disputará uno de los partidos de consolación para cerrar su participación en Las Vegas.