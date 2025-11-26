Antonio y Laura, pareja cordobesa con Síndrome de Down, subcampeones del mundo de kick boxing en Abu Dhabi

Los deportistas cordobeses Antonio Romero Fuentes y Laura Molina Arévalo, pareja dentro y fuera del ring, han vuelto a hacer historia. Ambos se han proclamado subcampeones del mundo de parakickboxing en la competición que se celebra en Abu Dhabi, un hito que culmina un 2025 inolvidable para los dos.

Del éxito andaluz y nacional al sueño mundial

Romero y Molina comenzaron el año conquistando los títulos de campeones de Andalucía. Más tarde, lograron el oro en el Campeonato de España, un triunfo que les abrió las puertas para competir en el Mundial de Abu Dhabi. Su progresión ha sido constante y ambos han demostrado estar preparados para medir fuerzas con la élite internacional de su categoría.

Antonio Romero, segundo izquierda, en el podio del Mundial. / CÓRDOBA

Plata mundial para Antonio Romero y Laura Molina

En la capital emiratí, Antonio Romero completó una excepcional actuación. Finalizó en segunda posición, solo por detrás del representante de Polonia, con quien mantuvo un intenso duelo por el oro. El bronce fue para un competidor local de Emiratos Árabes Unidos.

Laura Molina también brilló en la competición femenina, alcanzando igualmente la medalla de plata. Subió al podio junto a dos deportistas de Emiratos Árabes Unidos, país que presentó una destacada delegación en este Mundial.

Trayectoria consolidada y nuevas metas

Ambos deportistas compiten bajo la disciplina del Team Ángel Casado. Romero, de 25 años, revalidó este año por cuarto año consecutivo su título nacional en la modalidad, en la que ya es un especialista. Para Laura, este 2025 supuso su debut en el palmarés del Campeonato de España, donde logró el oro. Tras esta exitosa temporada y su gran papel en Abu Dhabi, Antonio y Laura siguen alimentando su sueño competitivo en el parakickboxing internacional. Ambos siguen dando un ejemplo de superación, ilusión y esfuerzo para seguir destacando en la modalidad deportiva que les apasiona.