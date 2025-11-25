Nadal ejerce de presidente del Real Madrid y corrige a Florentino: "Vinícius tiene que entender quién es la autoridad y respetarla”

Rafa Nadal pasó por 'Universo Valdano' y compartió sus sensaciones sobre todo lo que está ocurriendo en el Real Madrid con Xabi Alonso, el desplante de Vinícius y la posibilidad de que sea algún día presidente del club. El tenista, que hace un año que se retiró de las pistas, habló del bache que atraviesa el equipo y de las posibles soluciones que hay para que pueda corregir la deriva actual.

Rafa comenzó apoyando a un Xabi Alonso que se siente muy solo y abandonado por Florentino Pérez. "El fútbol es un deporte sobre el que se tiene que escribir cada día páginas y páginas y del que se tiene que hablar horas y horas. El equipo va primero en LaLiga y en una posición de privilegio en la Champions, aunque en los últimos tres partidos no ha ido todo lo bien que cualquiera de los jugadores o staff técnico querría pero son momentos. No creo que ninguno del Madrid, ni jugadores ni técnicos, después de una temporada tan larga sin haber tenido pretemporada, estando primeros y en una posición de privilegio en la Champions, lo hubieran firmado meses atrás".

Aviso para Vinícius

Nadal también habló de "la desconsideración" de Vinícius hacia Xabi y lo hizo enmendando la posición a Florentino, porque corrigió su actitud al brasileño. "Creo que se arregla hablando, desde el entendimiento de todas las partes. Yo creo que Vini tiene que entender quién es la autoridad y respetarla, y también al club, por lo que representa ser jugador del Real Madrid. Pero opino que él lo hace en el sentido de esforzarse al máximo, y esas cosas que salen de él, que a veces no gustan, se pueden corregir desde el diálogo y desde una concienciación de que las cosas se pueden mejorar. El primero que tiene que querer explorar ese camino de mejorar tiene que ser él. Cuando le oigo hablar en las entrevistas, que dice que quiere mejorar en todos los aspectos, creo que necesita encontrar aliados potentes, y estoy convencido de que el Madrid tendrá a las personas adecuadas y él en su entorno para asesorarle”, apuntó el deportista.

Prosiguió el de Manacor sobre el caso Vinícius: "El principio básico es querer hacerlo. Y el Madrid tiene en Vinícius un activo que no puede devaluar y que tiene que proteger, más allá de una actuación que puede no gustar. Como jugador es un patrimonio del club; es una situación que el Madrid, como club inmenso que es, sabe gestionar y creo que lo ha hecho bien. La prueba es que el rendimiento de Vinicius está siendo superior al que venía mostrando antes. El futbol tiene un problema que es una gran virtud a la vez. Al final es que cada semana se escriben muchas páginas y eso magnifica las cosas, pero los futbolistas son personas y así se solucionan las cosas, como personas humanas, hablando, entendiendo e intentando proyectar una imagen, que realmente sea real, de unidad, respeto y de ir todos a una”.

Por último, Nadal se refirió a la posibilidad de convertirse algún día en presidente del Real Madrid, hipótesis que estudia Florentino para su sucesión. "Me lo preguntan habitualmente y respondo lo mismo: ahora no le conviene al club, porque tienen al mejor. No sé lo que me deparará el futuro. A nivel conceptual, si me dicen si me gustaría, contesto: ‘pues sí, ¿por qué no?’. Sería un reto bonito, motivacional y excitante para mí. Después tendría que ver cómo tiene que ser mi vida para llegar a eso. Qué tendría que sacrificar. Soy socio de honor desde hace bastantes años. Repito, me gustaría. ¿Eso significa que algún día me plantearía ser presidente o no? Lo veo lejano y difícil, pero nunca se sabe", concluyó Rafa.