Lucena acoge un torneo internacional de primer nivel

La localidad cordobesa de Lucena acogió un torneo internacional de pádel de categoría ‘bronze’. El evento contó con la participación de 120 parejas llegadas desde distintos puntos de Europa. El FIP Bronze Lucena contó con una dotación en premios de 7.500 euros.

La victoria en la categoría masculina la consiguió la pareja formada por Adrián Naranjo y Cándido Jorge Alfaro al vencer a Pablo Sánchez y Marcos González por 6-4 y 7-6. El triunfo femenino se lo llevó el dúo compuesto por Xenia Clasla y la italiana Lorena Vano al vencer a Blanca Arriola y María Teresa Moriñigo por 6-4 y 6-3.

Partidos de primer nivel

El torneo contó con decenas de encuentros de primer nivel. Miles de espectadores presenciaron en directo los partidos a lo largo de un intenso fin de semana.