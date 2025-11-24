Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano

Las cadetes cordobesas suben al podio en el campeonato andaluz

El conjunto cordobés derrota a Huelva por 45-25 en el partido por la medalla de bronce

Componentes de la selección cordobesa cadete femenina de balonmano.

Antonio Raya

Córdoba

La selección cordobesa cadete femenina de balonmano consiguió la medalla de bronce en el Campeonato de Andalucía, celebrado en Ceuta, con la presencia de las ocho provincias y del conjunto ceutí.

El conjunto cordobés inició su participación en la fase de grupos derrotando a Granada por 38-24 y perdiendo contra Almería por 29-35. El segundo lugar en el grupo 2 le llevó a jugar el partido por la medalla de bronce, que ganó a Huelva por un contundente marcador de 45-25. Málaga se llevó el triunfo en la final al vencer a Almería por 32-26.

Las componentes de la selección

La selección la formaron once jugadoras del Córdoba BM y una de los clubes Adesal, Aguilar y Lucena. Carlos Trigo y Pilar López dirigieron a este equipo.

