Juan Antonio Jiménez Cobo ya tiene en Vista Alegre la placa que reconoce su medalla olímpica

El jinete castreño Juan Antonio Jiménez Cobo ya tiene su placa en Vista Alegre, en reconocimiento a la medalla de plata olímpica conseguida en el 2004 en Atenas. El deportista cordobés formó parte entonces del equipo nacional que logró la plata en doma clásica por equipos. Jiménez montó a ‘Güizo’ en la competición ateniense.

El acto de descubrimiento se celebró en el descanso del partido de la Primera División de fútbol sala que enfrentó al Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad y al Jaén Paraíso Interior, un derbi andaluz que contó con cerca de 2.000 espectadores en la grada. Junto a Jiménez Cobo estuvieron la segunda teniente de alcalde, Cynthia Bustos, el gerente del Imdeco, Sebastián del Rey, el presidente de la Asociación de Periodistas de Córdoba, Antonioo Raya, y familiares del homenajeado.

La instalación de estas placas en homenaje a los medallistas olímpicos se está llevando a cabo fruto del acuerdo entre el Imdeco, la Diputación y la Asociación de Periodistas Deportivos de Córdoba.

Los otros deportistas homenajeados

Anteriormente se inauguraron las que llevan los nombres del jugador de baloncesto Felipe Reyes, la gimnasta Lourdes Mohedano, el boxeador Rafa Lozano Sr., el futbolista Rafa Berges y el árbitro de baloncesto Antonio Conde.