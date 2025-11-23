La jornada en Tercera | Un empate, una derrota y una suspensión para los equipos cordobeses

Fin de semana de diversos desenlaces el que quedó para los tres representantes provinciales en el Grupo 10 de Tercera Federación, que sacaron distintos -y muy variados- resultados de sus respectivas actuaciones en la duodécima jornada del campeonato de Liga. En clave positiva, el único que logró puntuar fue el Ciudad de Lucena, en un empate sin goles en su visita a La Balona en La Línea (0-0). Peor suerte le quedó al Córdoba CF B, que no pudo mantener su efervescencia para acabar cediendo frente al necesitado Tomares en la Ciudad Deportiva (1-2). Más sonado ha sido el caso del CD Pozoblanco, cuya cita frente al Dos Hermanas en la Ciudad Deportiva pedrocheña no pudo desarrollarse más allá de la hora de juego tras la lesión del árbitro, cuando el marcador señalaba 1-3 a favor de los visitantes.

De este modo, el bloque blanquillo deberá buscar una nueva fecha para reabrir el pleito con el conjunto hispalense, con tan solo esa media hora, concretamente 37 minutos -más tiempo de descuento-, por delante para dar la vuelta al resultado en territorio pozoalbense. El tanto local lo puso David García a los cuatro minutos, en un arranque que se torció con el empate y remontada nazarena antes del descanso, para poner el tercero en la cuenta justo antes de la suspensión.

RB Linense - Ciudad de Lucena (0-0)

Sí que pudo desarrollarse con normalidad el cruce del conjunto de Antonio Jesús Cobos en su visita al Ciudad de la Línea. Allí se embolsaron un punto de valor los celestes, que continuarán una jornada más pugnando entre los puestos de vanguardia de la sección andaluza oriental. Fue el cuadro local, no obstante, el que inauguró el intercambio de zarpazos con una diana anulada pasado el cuarto de hora de partido, previo tanteo. Probaron suerte por entonces también Manu Molina, en un remate acrobático, y Rafa Gálvez, con un testarazo. Diego Canty, sobre la bocina al descanso, volvió a tenerla, sin suerte.

Un paradón de Froilán reactivó a los aracelitanos encarrilada la segunda mitad. No fue hasta el tramo final cuando volvió a rondar el Lucena el arco de La Balona: la tuvo Marcos Aceituno, recién entrado, aunque no acertó a la hora de definir en el mano a mano ante el meta casero. Y volvió a tenerla el toledano justo antes del cierre, al igual que David Agudo, en un final de partido inclinado hacia la portería gaditana, pero que se resolvió sin goles ni más incidencias.

Córdoba CF B - UD Tomares (1-2)

La otra cara de la moneda le tocó al filial cordobesista. Ya desde el primer acto se había puesto el pleito cuesta arriba entre los de Gaspar Gálvez. De apenas 17 minutos precisó el necesitado Tomares, que ahora coge algo de oxígeno en la zona baja, para adelantarse. Justo antes del intervalo volvió a ver puerta, colocando un claro 0-2 tras un arranque de poca productividad califal.

Entrado el segundo tiempo, Dani González estrechó el resultado con el 1-2 definitivo, convirtiendo una pena máxima señalada en el área visitante para dar pie a una recta final de arrojo sin premio, y una chispa de impotencia, en la Ciudad Deportiva, donde los de blanquiverde sumaron su segunda derrota de la temporada en calidad de anfitriones. Eso sí, seguirán a la estela de la zona noble por otra jornada.