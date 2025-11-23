Jesús Alguacil y Lisa Esquivel triunfan en la CP Cañada Real Soriana

Los atletas cordobeses Jesús Alguacil (Runner Pura Cepa) y Lisa Esquivel (Trotasierra) consiguieron los triunfos en la CP Cañada Real Soriana, una prueba del circuito provincial de carreras populares que se celebró en Villarrubia.

La carrera previa a la Media Maratón de Córdoba contó con centenares de corredores entre todas sus categorías. Muchos de los participantes se probaron antes de la disputa el día 30 de la carrera más importante de la provincia.

Alguacil firmó obtuvo el segundo triunfo del fin de semana, ya que 24 horas había ganado en la CP Torrecampo. De esta forma ha demostrado que es actualmente el corredor más en forma en este tipo de competiciones.