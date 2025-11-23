Iván Ania, tras el empate ante el Granada: "Puntuar fuera siempre es positivo, pero tenemos que saber jugar con ventaja"

Bajo el caos tan característico de los derbis andaluces, el Córdoba CF se embolsó un empate en un duelo desbordado ante el Granada el Nuevo Los Cármenes (1-1). Un duelo que se tradujo en un punto de valor, máxime por el contexto, y que devolvió a los de Iván Ania a la segunda de la puntuación tras el traspié jornada atrás ante los deportivistas. «Puntuar fuera de casa siempre es positivo, pero nos habíamos adelantado en el marcador y tenemos que saber jugar con esa ventaja. No podemos conceder un córner y no podemos sufrir dos remates en la misma jugada un remate directo que saca el portero», señaló el entrenador blanquiverde tras el encuentro.

Un partido disputado

Un partido muy igualado que mostró alternativas para ambos equipos y dejó momentos de dominio repartidos a lo largo del encuentro. «La valoración es positiva desde el punto de vista de que hemos sumado. Venimos con la intención de ganar el partido y se nos puso de cara con ese gol de Adri Fuentes. El empate es justo, porque es un partido en el que hay alternativas para ambos equipos. Los dos tuvimos un inicio de juego en el que, con nuestra presión y la de ellos, nos igualábamos y nos obligábamos a jugar bastante. Nos sentíamos cómodos, aunque en esos momentos creímos estar más presionados de lo que realmente estábamos. Nos costó encontrar al hombre libre, por lo que tuvimos que jugar casi siempre a Fuentes en la última línea para poner de cara a los interiores, pero pocas veces fuimos capaces de sacar beneficio de esa situación», analizó.

«Tuvimos varias situaciones de transición y hubo veces que, en vez de conducir, quisimos dar el pase, cuando creo que eran muy claras las situaciones de transición para conducir, porque en esas acciones de igualdad, cuando eliminas a tu par, ya vas contra una situación de igualdad y no generas la superioridad. Creo que, en ese sentido, nos faltó acierto, aunque hemos competido y hemos hecho un partido digno, pero solamente nos hemos llevado un punto», afirmó

Requena y Carracedo, bajas

Ante su buen rendimiento en el partido de hoy, Requena y Carracedo, dos de los jugadores más destacados del Córdoba CF, no estarán disponibles para el próximo encuentro ante el Cádiz. «Han estado muy bien. Creo que Requena nos dio juego, nos aportó bastante fútbol y luego saltó muy bien a la presión sobre los medios rivales. Carracedo estuvo incisivo, generó por banda y tuvo pocas pérdidas. Iremos al partido del Cádiz con bastantes bajas, pero no merece la pena pensar en ellas; vale más centrarse en los que van a estar disponibles. Hoy teníamos la baja de los dos centrales que vienen jugando habitualmente, y entraron Xavi y Álex Martín, y creo que hicieron un muy buen partido», indicó.