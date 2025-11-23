El festival anotador de Black lidera la nueva exhibición del Coto Córdoba

El Coto Córdoba de Baloncesto sigue siendo el equipo a batir en la Segunda FEB de baloncesto. El conjunto que entrena Gonzalo Rodríguez venció en esta ocasión al Círculo Gijón por un cómodo – Los jugadores de la escuadra cordobesa solo tuvieron que apretar a ratos para imponer la mayor calidad de su plantilla. El Coto se mantendrá una semana más como el único conjunto invicto de los 28 que forman la tercera categoría nacional.

El Coto Córdoba inició el encuentro en ataque alternando con lanzamientos triples y penetraciones. Black y Gonzalo Orozco fueron los primeros que anotaron desde la línea de tres puntos. Por 8-2 ganaban los cordobeses en el minuto 5. Los de Gonzalo Rodríguez corrían en cuanto podían. La entrada de la segunda unidad le sirvió a los locales para ampliar las diferencias a su favor (22-9, minuto 10). La velocidad de crucero no decaía en un equipo con ganas de romper el partido cuanto antes. El primer cuarto concluyó con una renta de once puntos para los cordobeses (22-11). El público aplaudió las primeras canastas espectaculares de su equipo.

El ritmo anotador de los de Gonzalo Rodríguez no bajó en el segundo cuarto. Schutte, Gonzalo Orozco y Black tiraban de un equipo que vencía por quince puntos en el minuto 16 (33-18). El alero estadounidense destapaba el tarro de las esencias ante un público que celebraba cada una de sus canastas.

Jacques Guemeta controla el balón. / A.J. González

Relajación local

Los dos primeros triples anotados por el bloque gijonés iniciaron un parcial de 2-9 que redujo el hueco en el marcador a los ocho puntos (35-27, minuto 17). Gonzalo Rodríguez pidió un tiempo muerto al ver a su equipo de pronto fuera del partido, quizás más relajado de la cuenta. A cuatro puntos se acercó el cuadro gijonés a un minuto del descanso (39-35).

Black salió al rescate para sacar del mal momento a su equipo con un triple. Al descanso mandaba el Coto por siete puntos (44-37). Los locales se marcharon a los vestuarios con siete triples anotados de 14 intentos. Ja’ Monta Black firmaba unos números de 15 puntos y 14 de valoración en sus 14.36 minutos de presencia en la cancha. El cuadro cordobés ya había demostrado que era superior su rival a lo largo de los primeros 20 minutos. Defiendo con orden y buscando en ataque a sus jugadores claves, el triunfo no se le debía escapar.

El tercer cuarto comenzó con Kevin Schutte haciéndose notar en las dos zonas con sus rebotes y sus canastas dentro de la zona. El quinto triple de Black coronó un parcial de 11-0 de salida en tres minutos (55-37, minuto 23).

Exhibición del Coto

El Coto se gustaba sobre la cancha, recuperando balones en defensa y anotando con una facilidad fuera de lo normal (61-42, minuto 25). Mientras, el festival de Black continuaba, con 22 puntos en 21 puntos. El estadounidense había convertido seis los nueve triples que había intentado.

El conjunto gijonés jugaba mientras a su ritmo, anotando cuando podía para seguir manteniéndose en el partido (66-53, minuto 28). El choque quedó prácticamente decidido a la conclusión del tercer cuarto (74-56).

La orquesta del Coto Córdoba seguía sin desafinar en el último cuarto. Los coninuos cambios no impedían que alcanzara por primera vez los 20 puntos de ventaja (76-56, minuto 31). Gonzalo Rodríguez le daba minutos a todos los jugadores.

El futuro inmediato de los cordobeses

El Coto Córdoba es a día de hoy el conjunto más en forma de la Segunda FEB y se nota cada partido sobre la cancha. Ninguno de los ocho equipos a los que se ha enfrentado ha podido derrotarle, por algo será. Ahora dispondrá de una semana de descanso por la disputa de partidos de las selecciones, antes de encarar en diciembre cuatro de los últimos cinco choques de la primera vuelta.