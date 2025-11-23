La falta de acierto castiga de nuevo al Salerm Puente Genil

El Municipal de Chapín acogió un encuentro marcado por la necesidad y la tensión competitiva desde el primer minuto, con dos equipos conscientes de la importancia de sumar en un tramo decisivo de la temporada. En ese contexto, el Xerez DFC fue más certero en los momentos clave (1-0), mientras que el Salerm Puente Genil, pese a su insistencia y a generar varias llegadas de peligro, no encontró la manera de alterar un marcador que terminó por condenarlo a una nueva derrota lejos del Manuel Polinario.

Inicio equilibrado

El partido fue acercándose poco a poco a su primer gran momento sin que ninguno de los dos conjuntos lograra imponerse con claridad en los compases iniciales. El ritmo fue alto desde el inicio, con alternancias constantes en la posesión y mucha intensidad en cada disputa, reflejo de la necesidad que ambos arrastraban en la clasificación. En ese contexto, el Salerm Puente Genil intentó mostrarse firme, ordenado y con personalidad en un escenario siempre exigente como el Municipal de Chapín.

La primera aproximación visitante llegó en el minuto 7, cuando Cacho se animó con un disparo que terminó siendo repelido por la zaga local. Fue un aviso de las intenciones pontanesas, que no renunciaron a mirar la portería rival. Sin embargo, el equilibrio se rompió poco después. En el 13’, Diego Iglesias e Ilias Charid conectaron en una rápida combinación por el carril central que terminó con un remate certero del navarro, que batió a Benito del Valle para colocar el 1-0 en el marcador.

El gol espoleó al Xerez DFC, que pudo ampliar la ventaja apenas unos minutos después. De nuevo Ilias Charid apareció en zona de remate en el 21’, pero su disparo se marchó rozando el palo ante la inquietud de la defensa rojilla. A pesar de ese golpe, el Salerm no dejó de insistir en busca del empate. Montenegro dispuso de la opción más clara antes del descanso, mientras que Joel Armengol también lo intentó desde media distancia, aunque sin encontrar portería. Las llegadas existieron, pero faltó precisión en el último gesto y el encuentro se fue al intermedio con la mínima ventaja local.

Reacción rojilla

Tras el paso por vestuarios, el conjunto pontanés dio un paso adelante. Carlos Ramírez probó fortuna en el 48’, pero su disparo se marchó alto. El cuadro jerezano respondió con contundencia y obligó a Benito del Valle a intervenir de nuevo tras un potente remate de Julen Ekiza, en una acción que pudo sentenciar el choque. Los minutos fueron transcurriendo con un intercambio constante de llegadas, aunque sin claridad suficiente en el último tercio.

Pasada la hora de juego, Florentin tuvo que emplearse para evitar el empate en un disparo templado de los rojillos, otra muestra del intento del Salerm por rescatar al menos un punto. Sin embargo, los minutos finales fueron propiedad de un Xerez DFC más cómodo con el resultado a favor, que supo frenar el impulso visitante y gestionar la ventaja sin conceder ocasiones claras.

Sin margen ya para la reacción, el pitido final confirmó una nueva derrota para el Salerm Puente Genil, que no logró remontar el 1-0 encajado en la primera mitad y continúa en los puestos de descenso, obligado a reaccionar en las próximas jornadas.