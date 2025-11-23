Fútbol sala | Primera División
Córdoba Futsal: resultados y clasificación de la Primera División de fútbol sala
La trayectoria, jornada a jornada, del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad en el campeonato
El Córdoba Futsal derrotó por 4-1 al Jaén Paraíso Interior FS en el derbi andaluz de la undécima jornada de la Primera División de fútbol sala. Este triunfo acercó a los cordobeses a una plaza en la Copa de España.
El conjunto blanquiverde, entrenado esta temporada por el argentino Emanuel Santoro, tiene como objetivo lograr la permanencia con la mayor holgura posible y poder luchar por uno de los puestos que conducen a las eliminatorias por el título. El club aborda su séptima temporada consecutiva en la máxima categoría del fútbol sala nacional.
Todos los detalles de la jornada
Todo lo que ocurra en cada jornada de la Primera RFEF Futsal lo puedes seguir en Diario Córdoba, con información de la actualidad del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad. Aquí puedes comprobar los resultados de cada jornada de cada partido del Córdoba Futsal y del resto de los rivales con los que compite. Y aquí la clasificación actualizada de cada jornada.
El sistema de competición: el 'play off' y los descensos
Un total de 16 conjuntos conforman la Primera División del fútbol sala español. El campeonato regular tendrá su ecuador en diciembre, cuando se disputará la Jornada 15 tras la que quedarán resueltos los ocho equipos que disputarán la Copa de España. En mayo llegará el turno de la última jornada de Liga, tras un total de nueve meses de competición, y se sabrán los ocho equipos que disputarán el play off por el título, así como aquellos (los dos últimos) que desciendan a Segunda División. La lucha por el título se extenderá con un play off final a cinco partidos.
- Puente Genil enciende la llama de la Navidad con la inauguración del alumbrado extraordinario
- La mejor hamburguesa de España es de Córdoba: esta es la ganadora de The Champions Burger
- Una nueva calle en Córdoba unirá Sagunto con la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Franciscanos
- Viejos muros, nuevas eras: derribos históricos en Córdoba
- El Ayuntamiento de Cabra suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de biogás
- Ayer y hoy de edificios emblemáticos cordobeses
- Chiquilandia abre sus puertas en Córdoba aumentando su oferta
- La Shopping Garden de Ciudad Jardín suma 20 negocios más y alcanza los 22 puestos en su séptima edición