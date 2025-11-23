El Córdoba Futsal logra una brillante victoria sobre el Jaén Paraíso Interior y se acerca a la Copa de España

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad dio un paso decisivo en su lucha por la Copa de España al vencer por 4-1 al Jaén Paraíso Interior en el derbi andaluz. El conjunto blanquiverde se llevó los triunfos por méritos propios en un partido que dominó durante muchos minutos.

El encuentro arrancó con mucho ritmo por parte de los dos equipos. Sin un dominador claro en el juego, las aproximaciones a las dos porterías se sucedían. Javi Aranda y Carlos Gómez dispusieron de las dos primeras ocasiones en el minuto dos.

Los jugadores que entrena Emanuel Santoro fueron los primeros que encontraron su sitio en el partido, pues controlaban más la posesión del balón y llegaban en más ocasiones al área rival. Los blanquiverdes evitaban que su adversario creara ocasiones e incluso que sus posesiones duraran más de diez segundos.

Los cordobeses controlan el choque

Dani Rodríguez, técnico del Jaén FS, veía con resignación los problemas que tenían sus jugadores para superar la telaraña defensiva de los cordobeses. Los jienenses pudieron marcar por primera vez en el minuto 10. Esteban se quedó solo delante de Fabio pero el arquero cordobés desvió el disparo. El marcador lo inauguró Dani Zurdo en el 12 con un gol de bella factura. El internacional recibió el balón en la banda derecha, dejó atrás a Titi del Rey y fusiló a Fabio.

El impacto del tanto se notó sobre la cancha. El Jaén FS pasó a presionar más a un Córdoba Futsal que no esperaba verse por detrás en el partido, ya que hasta ese momento había jugado mejor que su oponente. Santoro se vio obligado a pedir un tiempo en el 14. Los cordobeses eran ahora los que sufrían para acercarse a la portería dando la sensación de peligro. Los jienenses hicieron su quinta falta en el 16, quedándose a una de conceder a los cordobeses un doble penalti –lanzamiento de 10 metros-.

Javi Aranda, en el centro, pugna con la defensa rival. / A.J. González

Los locales empatan al borde del descanso

Cuando parecía que el partido se iba a ir al descanso con el 0-1 llegó el empate de locales. Zequi sacó un córner y Javi Aranda bloqueó a Dani Zurdo para que Nicolás disparara solo y pudiera batir a Espíndola. El gol fue revisado por el FVS –el VAR del fútbol sala- ante una posible falta de Aranda pero subió al marcador. Los jugadores se marcharon al descanso con un merecido empate, si bien ambos marcaron cuando menos lo merecieron.

La segunda parte comenzó como la primera, con los cordobeses dominando el partido. Zequi dispuso de un mano a mano frente al portero en el 23 pero Espíndola despejó el balón. El Jaén FS empezó a jugar mejor a partir del 24. Mati Rosa se quedó solo delante de Fabio en un contragolpe pero el guardameta local evitó el gol con una de sus habituales espectaculares paradas.

El choque pasó a igualarse con el paso de los minutos. Cualquiera de los dos conjuntos pudo marcar entonces. La polémica llegó en el 29 cuando el Córdoba Futsal reclamó que Espíndola había tocado el balón con la mano fuera del área, si bien no lo vieron los colegiados. Carlos Gómez adelantó al Córdoba Futsal en el 33. Nicolás se sacó de la chistera un pase genial para que Gómez resolviera con un disparo inapelable.

Los cordobeses sentencian

El bloque jienense acabó apostando por el portero-jugador en el 36. Zequi erró en el posible 3-1 unos segundos más tarde. No falló Murilo en el 38 con un disparo casi desde su área, aprovechando que la portería contraria estaba vacía. La sentencia al choque la puso Zequi en el 39. El Córdoba Futsal está un paso más cerca de ganarse una plaza en la prestigiosa Copa de España.