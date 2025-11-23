El Cajasol Ángel Ximénez no puede dar la campanada en Torrelavega

El Bathco BM Torrelavega se impuso con firmeza a Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil, enlazando su tercera victoria consecutiva, en un encuentro que fue igualado durante la primera mitad y los de Jacobo Cuétara desequilibraron tras un gran segundo tiempo (32-27), el cual le permite asentarse en la tercera plaza de la Liga Asobal de balonmano.

El partido arrancó con la igualdad que se presuponía antes del comienzo por las buenas dinámicas que atesoraban ambos conjuntos (3-2), aunque fue el equipo local el que, rápidamente, trató de despegarse en el electrónico. Sin embargo, varias paradas consecutivas de Elcio Carvalho y dos lanzamientos errados por el ataque naranja, hicieron que Puente Genil se lo creyera y pudiera mantenerse en el partido (6-5).

A falta de diez minutos para el ecuador del encuentro, Domingo Luis Mosquera, que previamente había visto la cartulina amarilla, puso por primera vez por delante a los cordobeses en el partido, aunque la réplica cántabra no tardó en llegar y los goles de Junior Scott, Cangiani y Jokin Aja dieron la vuelta al marcador (10-9).

Mario Dorado realiza un lanzamiento de siete metros. / Luis Palomeque

Los pontanos remontan

Dos exclusiones seguidas al Bathco BM Torrelavega, que se quedó con 5 jugadores, provocaron que el equipo de Paco Bustos se pusiera, de nuevo, por delante (11-12), aunque a falta de poco menos de dos minutos para el final, otra vez el francés Junior Scott dio la vuelta al electrónico (13-12), aunque en la última de la primera mitad, Semedo empató la contienda (13-13).

El equipo visitante pareció salir más enchufado tras el intermedio y consiguió ponerse tres goles arriba (15-18), algo que hizo al entrenador de Bathco BM Torrelavega solicitar un tiempo muerto para reajustar a los suyos, los cuales se entonaron, recortaron distancias y se volvieron a meter en el encuentro. Los torrelaveguenses consiguieron darle la vuelta al marcador rápidamente y, ahora, fue Paco Bustos el que solicitó un tiempo muerto con el objetivo de reactivar anímicamente al Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil (20-19).

El entrenador visitante no encontró la tecla para volverse a meter en el partido, y el equipo de Jacobo Cuétara, gracias a una gran defensa y un buen Leo Tercariol, logró escaparse en el marcador y ponerse tres tantos por encima (23-20). La ventaja creció para los locales que, a falta de seis minutos para acabar el partido, consiguió tener una ventaja de seis goles respecto al equipo andaluz, el cual, poco a poco, se iba diluyendo, algo que no gustó a su entrenador que volvió a pedir una pausa para reajustar a su equipo y quemar todas las balas para tratar de sacar algo provechoso de su visita a Cantabria (27-21). El encuentro, hasta el final, se convirtió en un intercambio de golpes (32-27). El conjunto pontano acabó finalmente perdiendo contra uno de los mejores equipos de la competición.