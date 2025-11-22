Tenis de mesa | Superdivisión
Sufrido triunfo del Real Cajasur Priego contra el colista
El conjunto prieguense doblega al UBU TPF Burgos 2031 (4-2) y se coloca líder provisional de la Superdivisión masculina
Nunca es fácil, y menos en una competición tan igualada como es la Superdivisión masculina. La máxima categoría del tenis de mesa español ha aumentado mucho su nivel en los últimos años y eso hace que un día malo se paga muy caro, sea quien sea el rival. El Real Cajasur Priego TM recibía al UBU TPF Burgos 2031, colista de la tabla clasificatoria, en un partido muy disputado hasta el último juego.
El duelo comenzó con relativa tranquilidad para un Real Cajasur Priego TM que tuvo en Abdel-Kader Salifou un seguro, logrando la primera victoria sin apenas sufrir ante Aitor Colina. Sin embargo, pronto vio el conjunto prieguense que no iba a ser tan fácil, ya que Shodai Sakane impuso nuevamente el empate en el marcador después de doblegar a Carlos Machado.
Y esta fue la tónica del partido. Diogo Chen sufrió más de lo esperado para vencer a Borna Petek y Shodai Sakane pasó por encima de Abdel-Kader Salifou. Con un 2-2 en el marcador, todos los duelos ya eran finales, y ahí no le tembló el pulso a un Diogo Chen que aseguró un empate como mínimo tras ganar a Aitor Colina.
Carlos Machado firma la sentencia
Cara o cruz. Victoria o tan solo un punto. Con esa presión saltaba un Carlos Machado que, pese a perder el primer set, consiguió darle la vuelta al marcador para vencer a Borna Petek y asegurar el triunfo para el Real Cajasur Priego TM.
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- El Ayuntamiento de Cabra suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de biogás
- Benita (Maestro Joao): “Este es el número que ganará el Gordo de la Lotería de Navidad este año”
- Hallada en Cabra una hembra adulta de lince ibérico, nuevo hito en la recuperación de la especie
- Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera
- Puente Genil enciende la llama de la Navidad con la inauguración del alumbrado extraordinario
- Hitachi Energy cierra su planta de Córdoba hasta el lunes 'para garantizar la seguridad de sus trabajadores
- Una nueva calle en Córdoba unirá Sagunto con la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Franciscanos