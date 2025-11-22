Sufrido triunfo del Real Cajasur Priego contra el colista

Nunca es fácil, y menos en una competición tan igualada como es la Superdivisión masculina. La máxima categoría del tenis de mesa español ha aumentado mucho su nivel en los últimos años y eso hace que un día malo se paga muy caro, sea quien sea el rival. El Real Cajasur Priego TM recibía al UBU TPF Burgos 2031, colista de la tabla clasificatoria, en un partido muy disputado hasta el último juego.

El duelo comenzó con relativa tranquilidad para un Real Cajasur Priego TM que tuvo en Abdel-Kader Salifou un seguro, logrando la primera victoria sin apenas sufrir ante Aitor Colina. Sin embargo, pronto vio el conjunto prieguense que no iba a ser tan fácil, ya que Shodai Sakane impuso nuevamente el empate en el marcador después de doblegar a Carlos Machado.

Y esta fue la tónica del partido. Diogo Chen sufrió más de lo esperado para vencer a Borna Petek y Shodai Sakane pasó por encima de Abdel-Kader Salifou. Con un 2-2 en el marcador, todos los duelos ya eran finales, y ahí no le tembló el pulso a un Diogo Chen que aseguró un empate como mínimo tras ganar a Aitor Colina.

Carlos Machado firma la sentencia

Cara o cruz. Victoria o tan solo un punto. Con esa presión saltaba un Carlos Machado que, pese a perder el primer set, consiguió darle la vuelta al marcador para vencer a Borna Petek y asegurar el triunfo para el Real Cajasur Priego TM.