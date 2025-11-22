El Salerm Puente Genil, obligado a reaccionar lejos del Manuel Polinario

Volver a la senda de la victoria. Ese es el objetivo marcado en rojo por el Salerm Puente Genil para esta nueva jornada de competición en Segunda RFEF. Los pontaneses visitan este domingo, a las 17.00 horas, el icónico Estadio Municipal de Chapín para medirse al Xerez DFC en un encuentro que se presenta determinante para el devenir inmediato de ambos conjuntos, inmersos en una pelea por escapar de la zona peligrosa de la tabla.

Racha a cortar

El conjunto rojinegro no atraviesa su mejor momento en este tramo de temporada. La última sonrisa llegó tras la ajustada victoria frente al Águilas FC (1-0) hace cuatro jornadas, un triunfo que parecía marcar un punto de inflexión, pero que no ha tenido continuidad. Desde entonces, el equipo ha vuelto a perder fiabilidad, especialmente en los metros finales. En las últimas citas, los de Puente Genil han encadenado dos derrotas consecutivas ante el Antoniano (4-0) y el Lorca Deportiva (1-0), además de un empate ante el líder, el CD Extremadura (1-1), un resultado meritorio pero insuficiente para aliviar su situación clasificatoria.

El entrenador del Salerm Puente Genil, Álvaro Cejudo, durante un encuentro de este curso. / TINO NAVAS / SALERM

La falta de acierto de cara a portería se ha convertido en la principal asignatura pendiente del Salerm en las últimas semanas. Pese a generar ocasiones y mantener una estructura defensiva relativamente sólida en muchos tramos de los partidos, el equipo no está logrando transformar su trabajo en puntos, algo que empieza a pasar factura en la clasificación. Esta dinámica negativa ha provocado que los pontaneses caigan hasta la decimotercera posición de la tabla con 14 puntos, una situación comprometida que obliga a reaccionar cuanto antes si no quiere verse aún más atrapado en la zona baja.

A este escenario se suma, además, la ausencia en el banquillo de Álvaro Cejudo, que no podrá dirigir al equipo desde la banda esta jornada debido a la acumulación de tarjetas. Una baja importante, ya que el técnico se ha convertido en una pieza clave a la hora de transmitir calma y competitividad en un vestuario que necesita recuperar seguridad y convicción.

Un rival en crecimiento

El Xerez DFC, por su parte, tampoco está firmando una temporada tranquila, pero llega a esta cita con una dinámica algo más favorable. Los jerezanos han sido capaces de sumar en sus últimos compromisos, con empates frente al Melilla (1-1) y al Almería B (1-1), además de una importante victoria ante el Antoniano (2-0), un resultado que reforzó la moral de un equipo que también se encuentra forcejeando con el descenso.

Con 11 puntos en su casillero y ocupando la decimocuarta posición, el conjunto azulino es, a todos los efectos, un rival directo del Salerm Puente Genil. El choque en Chapín se antoja, por tanto, como una final anticipada, en la que no solo estarán en juego tres puntos, sino también una dosis importante de confianza de cara a las próximas jornadas.

Chapín y el factor campo

Otro de los aspectos a tener en cuenta será el escenario. El Xerez DFC se está mostrando relativamente sólido en su estadio, donde solo ha sufrido una derrota en lo que va de temporada, ante la Deportiva Minera (1-3). Un dato que refleja que Chapín no es un campo sencillo, especialmente para los equipos que llegan con dudas y urgencias.

Este dato contrasta con los números del Salerm lejos del Manuel Polinario. Los rojinegros han disputado cinco partidos fuera de casa, con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas, unos registros que evidencian las dificultades del equipo a domicilio y la necesidad de dar un golpe sobre la mesa como visitante.

Con todos estos ingredientes sobre la mesa, el encuentro de este domingo se presenta como una prueba de madurez para el Salerm Puente Genil. Un escenario exigente, un rival directo y una situación complicada que exigirán la mejor versión de un equipo que necesita reencontrarse consigo mismo para empezar a mirar la clasificación con algo más de tranquilidad.