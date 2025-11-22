Sainz , a un paso de la pole: "Pensé que la tenía"

Carlos Sainz se ha reivindicado en un escenario propicio, el Strip de Las Vegas, y ha firmado una excelente actuación en la clasificación más complicada del año, que le deja en una valiosa tercera posición de salida para la carrera de este domingo. El madrileño ha cerrado una gran vuelta final con la que incluso ha optado a la pole, que se ha llevado finalmente Lando Norris: “Al cruzar la meta, pensé que la tenía”, ha reconocido Carlos.

“La verdad es que sido una qualy muy complicada. No esperaba grandes cosas, porque los terceros libres, en mojado al principio de la sesión, no hemos sido muy rápidos, pero hemos hecho un par de cambios en el coche y al final desde la primera vuelta con el neumático extremo, cada vez que cruzaba la meta estaba en primera posición y eso me ha dado mucha confianza", ha explicado Sainz.

"Una pena que el circuito no se haya quedado hasta el final en condiciones de lluvia extrema, porque es cuando más rápido íbamos y luego en la última vuelta de qualy, la verdad que he hecho muy buena vuelta, la mejor que podía hacer, sin errores… creía que era pole, sinceramente y luego me he dado cuenta que he sido el primero en cruzar la meta y que todavía quedaban estos dos (Norris y Verstappen) por llegar, que en condiciones normales te tienen que batir. Pero estoy muy, muy contento, muy feliz de lo hecho hoy”, ha asegurado.

La afición de Las Vegas le ha dedicado una gran ovación al final de la clasificación, cuando ha pasado por los micrófonos de la F1 junto a los dos pilotos que mañana le precederán en la salida: “No sé como devolvérselo, siempre me apoyan en Estados Unidos. Me ven a mí junto a Williams como el tapado y un proyecto en ciernes. Me hubiera gustado darles la pole, pero nos ha faltado un poco”, ha señalado Sainz.

“Llevo el coche con confianza en mojado y hoy se ha notado. Estoy contento con el equipo, esta segunda mitad de temporada está siendo buena y mañana hay que intentar rematar la faena” ha advertido Carlos, que mañana buscará el que sería su tercer podio de la temporada en Las Vegas (segundo en carrera larga tras Bakú).

Sin sanción

Sobre la investigación por una posible infracción en la salida del pitlane cuando Stroll venía en vuelta lanzada, el madrileño ha comentado que “no sé cómo describirlo, pero en la Q1 no veíamos nada, he perdido el coche en la curva 5, sabiendo que estaba generando una bandera amarilla, he intentado quitarla lo antes posible. Sabía que todos los que venían detrás mío no podían empujar en la 5 porque venían en bandera amarilla por mi culpa. Así que nada, a ver qué pasa, pero no creo que pase nada", ha apuntado.

Minutos más tarde la FIA le ha exculpado. Los comisarios señalaron el incidente en referencia a una supuesta infracción del artículo 33.3, que dice que "si un coche abandona la pista, el piloto puede reincorporarse, pero solo cuando sea seguro y sin obtener ninguna ventaja duradera". Sainz les explicó que la falta de visión debido a las condiciones y la necesidad de quitar la bandera amarilla para no detener la clasificación le obligó a reincorporarse a la trazada rápidamente, un argumento que aceptaron los comisarios.