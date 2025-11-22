El Museo de la Almendra Priego supera al Girbau Vic y se asienta en la zona noble

Nunca es fácil demostrar tu nivel en una liga tan competitiva como la Superdivisión de tenis de mesa. Y mucho menos cuando las lesiones te han lastrado durante gran parte de la temporada pasada. Es por ello que la actual campaña debía servir para, poco a poco, conseguir rodaje competitivo. A partir de unas jornadas se vería el nivel real de un Museo de la Almendra Francisco Morales Priego que ya puede decir que ha vuelto.

El conjunto prieguense recibía en el Pabellón ‘Rafa López’ a un Girbau Vic TT que estaba por encima en la tabla clasificatoria, ocupando un digno cuarto puesto por detrás de los líderes e imbatidos de la Superdivisión femenina. Por tanto, se sabía que iba a ser un partido duro, pero Jiaqi Meng y Tatiana Garnova daban confianza al equipo local tras doblegar a Irina Gimeno y Gabriela Feher, respectivamente.

Pese a ello, Marija Galonja no tenía la capacidad suficiente para hacer frente a una Honoka Kawakita que venció a la palista local. Aun así, Tatiana Garnova aseguró un empate de oro después de ganar a Irina Gimeno, aunque no iba a ser tan fácil.

Marija Galonja logra el punto definitivo

Jiaqi Meng saltó a la pista con la oportunidad de certificar una victoria crucial, pero Honka Kawakita llevó el partido al último y definitivo juego. Ahí, Marija Galonja supo que tenía que erigirse como la gran protagonista. La palista local volvió a desplegar su juego que le hizo ser referencia en España y doblegó a Gabriela Feher para que el triunfo se quedase en Priego de Córdoba.