Fútbol sala
España inicia el Mundial con una trabajada victoria sobre Tailandia
La selección nacional, que cuenta con la cordobesa Cris García, derrota por 5-2 a su rival tailandés y ya lidera el grupo
La selección española de fútbol sala femenino debutó con una victoria ante Tailandia por 5-2 (3-2 al descanso) en el Mundial de Filipinas. De esta forma se situó líder del grupo B con tres puntos, los mismos que Colombia, su rival en la segunda jornada de la competición, el martes 25 a las 13.30 horas de España, que venció a Canadá por 2-0.
Los goles de la selección española los marcaron Vane Sotelo (minuto 6), Irene Córdoba (10), Laura Córdoba (15 y 27) y María Sanz (34), mientras que Jenjira Bubpha (8) Sasikarn Tongdee (14) anotaron las del conjunto asiático.
La guardameta cordobesa Cris García es una de las componentes de la selección. La jugadora del Roldán es la segunda portera en los esquemas de la seleccionadora, Claudia Pons. García, formada en el Deportivo Córdoba, ha llegado a este Mundial con 29 años y en el mejor momento de su carrera deportiva.
España, una de las cuatro favoritas
España es, junto a Portugal, Brasil y Argentina, uno de los equipos aspirantes a llevarse el título mundial el próximo 7 de diciembre. La selección ya tiene en su palmarés los tres campeonatos europeos que se han disputado hasta el momento, en todos los casos superando a Portugal en las finales. Ahora quiere conquistar el primer cetro mundial de la historia.
