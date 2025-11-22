Duelo directo para el Ciudad de Lucena en La Línea

Jornada matinal para los representantes cordobeses en el Grupo 10 de Tercera RFEF. El Ciudad de Lucena pone a prueba su solidez en una complicada visita a la RB Linense, mientras que el CD Pozoblanco recibe a un Dos Hermanas lanzado tras encadenar varios triunfos. Por su parte, el Córdoba CF B regresa a la Ciudad Deportiva con la necesidad de rehacerse de su último tropiezo y volver a sumar de tres frente a un Tomares en plena crisis de resultados. Los tres choques se disputarán a partir de las 12.00 horas de este domingo, respectivamente.

RB Linense - Ciudad de Lucena (domingo, 12.00 horas)

El Ciudad de Lucena afronta una exigente salida en un duelo directo ante la Balona, un rival que también pelea en la zona alta de la clasificación. Los de Antonio Jesús Cobos llegan instalados en la tercera posición con 21 puntos, sustentados en una racha de resultados sólidos que les permite seguir de cerca el ritmo de cabeza. En sus últimos compromisos, los lucentinos han firmado dos empates ante el San Roque de Lepe (1-1) y el CD Pozoblanco (0-0), además de una victoria convincente frente al Atlético Onubense (2-0), que reforzó su candidatura a mantenerse en los puestos de privilegio. Sin embargo, la asignatura pendiente continúa siendo su rendimiento lejos de casa, donde hasta el momento han logrado una victoria, dos empates y han encajado dos derrotas.

Enfrente estará una Real Balompédica Linense que ocupa la cuarta plaza con 19 puntos y que también atraviesa un buen momento de forma. El conjunto campogibraltareño viene de empatar sin goles ante el Bollullos (0-0) y de sumar dos triunfos consecutivos frente al Sevilla C (2-1) y el Tomares (0-3), resultados que lo han consolidado en la parte noble de la tabla. Además, su fortaleza como local es uno de sus principales avales, ya que únicamente ha cosechado una derrota en casa, precisamente en la primera jornada ante el Chiclana (1-2).

CD Pozoblanco - Dos Hermanas (domingo, 12.00 horas)

El partido entre el CD Pozoblanco y el Dos Hermanas llega en un momento clave para ambos conjuntos, con dinámicas claramente diferenciadas y mucho en juego de cara a las próximas jornadas. El equipo de Alberto Fernández, que comenzó la temporada con firmeza, atraviesa ahora un tramo más irregular que lo ha hecho descender hasta la quinta posición con 19 puntos, aunque todavía se mantiene en puestos de privilegio. En sus últimos compromisos, los blanquillos han firmado dos empates sin goles frente al Cádiz B y el Ciudad de Lucena, además de encajar una dura derrota ante el Bollullos (3-0).

El encuentro no se disputará en el habitual Municipal Nuestra Señora de Luna, ya que el club está llevando a cabo trabajos de mejora sobre el césped del recinto. Por este motivo, el partido se celebrará en la Ciudad Deportiva del recinto ferial de Pozoblanco, concretamente en el campo Eleuterio Olmo Bermejo, que acogerá de manera excepcional el choque de este fin de semana.

El Dos Hermanas, por su parte, comparece con la confianza que otorga una racha de tres victorias consecutivas. Los sevillanos se han impuesto recientemente al San Roque de Lepe (3-1), al Castilleja (1-2) y al Coria (1-0), evidenciando una notable mejoría tanto en resultados como en sensaciones. Con ese impulso, tratarán de asaltar un campo complicado y seguir escalando posiciones en la clasificación.

Córdoba CF B - Tomares (domingo, 12.00 horas)

El Córdoba CF B vuelve a la Ciudad Deportiva con la intención de reencontrarse con la victoria tras la derrota sufrida en la última jornada frente al Chiclana (4-1). El conjunto dirigido por Gaspar Gálvez había encadenado previamente cinco partidos sin perder, una buena dinámica que le permitió asentarse en la zona alta de la clasificación. Actualmente, el filial blanquiverde ocupa la séptima posición con 18 puntos y afronta esta cita como una oportunidad para recuperar sensaciones y volver a mirar hacia arriba.

Enfrente estará un Tomares en situación comprometida, inmerso en una dinámica muy negativa que lo ha llevado a los puestos de descenso con solo seis puntos. El conjunto hispalense acumula cuatro derrotas consecutivas ante el Sevilla C (1-3), el Chiclana (2-0), el Linense (0-3) y el Conil (2-0), por lo que llegará a Córdoba con la urgencia de cortar esa mala racha y tratar de sumar en un escenario exigente.