Un derbi andaluz decisivo para seguir soñando con la Copa de España

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad afronta este domingo el último capítulo de su exigente semana: tres partidos en solo ocho días. Tras las derrotas sufridas en Liga ante O Parrulo (4-2) y en la Copa del Rey frente a El Ejido (5-4), el conjunto blanquiverde recibe hoy a las 13.00 horas al Jaén Paraíso Interior en Vista Alegre, en un derbi andaluz que llega cargado de urgencia y alicientes.

El equipo dirigido por Emanuel Santoro busca poner fin a una racha negativa que contrasta con lo visto semanas atrás, ya qu entonces sumó tres victorias y un empate gracias a una defensa ejemplar. Aquella solidez, clave ante Ribera Navarra (4-1), Valdepeñas (0-1) y Manzanares (2-4), se diluyó en las últimas dos citas, en las que encajó nueve goles, una cifra demasiado alta para un equipo de la Primera División.

El duelo ante el Jaén FS llega en un contexto en el que ambos equipos se juegan más que tres puntos. Con 14 puntos cada uno, los jienenses ocupan la octava plaza —última que da acceso a la Copa de España al término de la primera vuelta— mientras que el Córdoba Futsal marcha noveno. Un triunfo permitiría a los de Santoro dar un paso gigante hacia el objetivo; una derrota les obligaría a exprimir al máximo sus cuatro compromisos finales ante Noia, Osasuna Magna, Peñíscola y Alzira, equipos instalados en la zona baja.

Emanuel Santoro da instrucciones en un tiempo muerto. / A.J. González

Unos precedentes intensos

Los enfrentamientos entre Córdoba y Jaén nunca decepcionan: igualdad, ambiente y tensión son ya señas de identidad en un duelo que se ha vuelto clásico desde el ascenso cordobés a Primera. Aunque el Jaén Paraíso Interior suele partir como favorito por presupuesto y experiencia, el cuadro califa ya ha demostrado en varias ocasiones que sabe sorprender a un rival acostumbrado a pelear por títulos.

Santoro reconoce que el principal reto pasa por “recuperar el aire competitivo tras los tropiezos ante O Parrulo y la eliminación copera”, señalando que la plantilla mantiene intacta su ambición. Sobre el derbi, subraya su carácter especial: “Es un equipo al que conocemos mucho y al que nos enfrentamos tres veces en la pretemporada. Los partidos ante ellos son muy cerrados y disputados”.

Del conjunto jienense destaca su enorme contundencia: “Es un equipo con mucha pegada y fuerte a balón parado. Hace daño con las subidas del portero y llega en una dinámica positiva”. Ante un rival tan completo, la concentración y el nivel defensivo volverán a ser claves para un Córdoba Futsal que quiere recuperar sensaciones y mantener vivo su sueño copero.