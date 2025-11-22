Un derbi andaluz decisivo: Córdoba Futsal y Jaén Paraíso Interior se juegan la Copa de España en Vista Alegre

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad afronta este domingo (13.00 horas) un derbi andaluz con aroma a fase final copera en Vista Alegre. El conjunto dirigido por Emanuel Santoro cierra un maratón de tres partidos en ocho días, tras las derrotas sufridas en Liga ante el O Parrulo (4-2) y en la Copa del Rey contra Inagroup El Ejido (5-4). Ahora, con el Jaén Paraíso Interior enfrente, los blanquiverdes buscan frenar una dinámica negativa que amenaza su progresión en la Primera División de la LNFS.

El Córdoba Futsal llega a la cita con la necesidad imperiosa de recuperar la solidez defensiva que exhibió en los encuentros anteriores, cuando logró tres victorias y un empate en cuatro jornadas. Aquella firmeza atrás, clave frente a Ribera Navarra (4-1), Valdepeñas (0-1) y Manzanares, se ha diluido en los últimos duelos, con nueve goles encajados en dos partidos, una cifra demasiado alta para un equipo de la Primera División de fútbol sala.

El derbi contra el Jaén FS, siempre cargado de intensidad, polémica y ambiente en la grada, vuelve a escena con un componente adicional: la clasificación para la Copa de España. Ambos equipos suman 14 puntos, lo que sitúa a los jienenses en la octava plaza de acceso directo y al Córdoba Futsal justo detrás, en la novena posición. El choque se presenta, por tanto, como un duelo directo en la lucha por una plaza copera.

Emanuel Santoro da instrucciones en un tiempo muerto. / A.J. González

El calendario que viene

Una victoria permitiría a los cordobeses dar un salto clave en la tabla, mientras que una derrota les obligaría a jugarse el pase en los encuentros restantes de la primera vuelta ante Noia, Osasuna Magna, Peñíscola y Alzira, rivales situados en la parte baja de la tabla.

El conjunto de Santoro deberá mostrar un nivel de concentración máximo para competir con un Jaén FS que llega con un presupuesto superior, una plantilla de calidad y una tendencia positiva en las últimas jornadas. "El mayor desafío es recuperar el aire competitivo después de los tropiezos ante el O Parrulo y la eliminación copera. El equipo tiene hambre y el foco debe estar en el próximo partido", señala el técnico argentino.

Santoro reconoce que este derbi tiene un carácter especial por el conocimiento mutuo: "Es un equipo al que nos enfrentamos tres veces en pretemporada. Siempre son duelos muy cerrados y disputados". Del rival, destaca su “pegada, fortaleza a balón parado y peligro con las subidas del portero”. Con Vista Alegre como escenario y una plaza copera en juego, el Córdoba Futsal y el Jaén FS se preparan para un derbi andaluz de máxima intensidad y trascendencia.