El Coto Córdoba intentará mantenerse invicto ante un Círculo Gijón en horas bajas

El Coto Córdoba de Baloncesto regresa este domingo a la competición en la Segunda FEB para recibir al Círculo Gijón en Vista Alegre, en un duelo programado a las 18.00 horas. La entidad que preside Rafael Blanco ha modificado su horario habitual para no coincidir con el encuentro de Primera División de fútbol sala entre el Córdoba Futsal y el Jaén Paraíso Interior. El partido estará dirigido por los colegiados Raúl Aguilera y Jesús Ángel Novillo.

El conjunto cordobés, entrenado por Gonzalo Rodríguez, afronta esta octava jornada en el mejor momento de la temporada. El Coto cerró la última jornada como el único equipo invicto entre los 28 clubes de la categoría, un logro que lo ha convertido en el auténtico rival a batir en la Liga. Su evolución sobre la pista es continua: cada partido transmite mayor coherencia táctica, eficacia y solidez.

Un equipo en crecimiento continuo

El técnico gallego ha logrado integrar a la perfección a cada jugador dentro de las rotaciones, lo que ha convertido al Coto en una máquina engrasada y difícil de superar. Entre sus referencias destacan el base cordobés Gonzalo Orozco, el alero estadounidense Ja’ Monta Black y el pívot holandés Kevin Schutte, pilares sobre los que se estructura el juego del equipo.

Orozco, formado en el Maristas de Córdoba, ha sido una de las grandes revelaciones gracias a su salto de calidad en la dirección, la defensa y la toma de decisiones en momentos clave. Su influencia en el juego ha impulsado el rendimiento colectivo y también la conexión con la grada.

El público sigue un encuentro del Coto Córdoba de Baloncesto. / A.J. González

Vista Alegre responde

El buen juego ofensivo y el compromiso defensivo del equipo comienzan a notarse en las gradas de Vista Alegre, donde la asistencia del último encuentro ante el Logrobasket fue la más alta de la temporada. El club aspira a que cada partido se convierta en una auténtica fiesta del baloncesto cordobés.

La escuadra blanquiverde llega al encuentro tras firmar una contundente victoria por 20 puntos frente al Starlabs Morón (75-95), posiblemente su mejor partido del curso. Esa derrota supuso la destitución del técnico moronense, Frederic Castello, sustituido después por el cordobés José Antonio Santaella. Además, el pasado miércoles, el Coto conquistó la Copa Diputación al derrotar con claridad al CP Peñarroya (49-87), convirtiéndose en el primer equipo masculino en ganar tres títulos consecutivos de la competición.

El rival: un Círculo Gijón sin victorias fuera de casa

El Coto partirá como claro favorito, ya que se mide al Círculo Gijón, que solo ha ganado dos de sus siete encuentros y todavía no conoce el triunfo como visitante. Pese a ello, desde el cuerpo técnico cordobés se mantiene la prudencia.

La visión del técnico: exigencia creciente

Gonzalo Rodríguez reconoce que las sensaciones del equipo son excelentes: "Estamos contentos por el desarrollo del trabajo. Estamos asimilando todo muy bien, progresando como grupo y los resultados están acompañando". Sin embargo, apunta a la creciente exigencia de la categoría: "A medida que avanza la temporada, todos los equipos vamos mejorando y añadiendo bagaje táctico. Preparar cada partido es un reto cada vez más atractivo".

El entrenador blanquiverde destaca que el enfoque semanal no se centra solo en el rival, sino en el crecimiento propio: "Nuestro método de scouting busca también mejorar al equipo. Incluso nos viene bien jugar el domingo por la tarde porque nos permite tener una sesión más de entrenamiento". Sobre el choque ante el Círculo Gijón, advierte de la dificultad de mantener la sorpresa: "Cuando los equipos nos conocen, preparan cosas más concretas para pararnos. Cada semana es un reto nuevo".

Llamada a la afición

Rodríguez envió un mensaje directo a la afición, consciente del impacto que genera Vista Alegre cuando aprieta: "Es fundamental que la gente venga al pabellón. La energía del público siempre impulsa al equipo". El técnico subraya el compromiso del grupo por ofrecer espectáculo, esfuerzo y juego colectivo: "Queremos que la gente disfrute, que se identifique con el equipo y que vuelva cada partido. Ese es nuestro objetivo".