COPA DAVIS
Carreño se agiganta y deja a España a un paso de la final de la Copa Davis
El asturiano superó a Struff en el primer partido de las semifinales
La Copa Davis no entiende de lógica. Y para España, menos. Solo hay que ver el nivel y el temple con el que Pablo Carreño Bustasumó el primer punto en las semifinales ante Alemania después de superar a Jan Lennard Struff (6-4 y 7-6 (6)) para dejar al equipo español a solo un paso de la final.
De menos a más para acabar jugando un tenis impecable y demostrar un saber estar en los momentos delicados del partido, que acabó sumando a su favor para desquitarse así también de la derrota en cuartos ante Mensik.
Con un nivel de saque brillante, el español sorprendió al tenista alemán, que cometió muchos fallos, algunos en momentos importantes del partido.
Supo restar los potentes servicios de un Struff que pese a tener que salvar hasta tres pelotas de partido en el décimo juego del segundo set, acabó viendo como se le escapaba el partido en el 'tie break' pese a que tuvo cinco bolas para llevárselo a su favor.
Del 1-6 al 8-6 final en el desempate para desatar la euforia español en Bolonia y seguir soñando en grande.
Próximo paso, Munar - Zverev. Un triunfo vale la final. Una derrota envía la serie nuevamente al partido de dobles.
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- El Ayuntamiento de Cabra suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de biogás
- Benita (Maestro Joao): “Este es el número que ganará el Gordo de la Lotería de Navidad este año”
- Hallada en Cabra una hembra adulta de lince ibérico, nuevo hito en la recuperación de la especie
- Puente Genil enciende la llama de la Navidad con la inauguración del alumbrado extraordinario
- Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera
- Una nueva calle en Córdoba unirá Sagunto con la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Franciscanos
- Hitachi Energy cierra su planta de Córdoba hasta el lunes 'para garantizar la seguridad de sus trabajadores