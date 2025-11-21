Boxeo
Rafa Lozano Jr. conquista la Copa Presidente con una sólida victoria ante Salcedo
El cordobés se impone con claridad en la final de -55 kilos; José Luis Sáez también triunfa en -75, mientras que Fernando Pino cae en -65
El boxeador cordobés Rafa Lozano Jr. añadió este fin de semana un nuevo título a su palmarés al proclamarse campeón de la Copa Presidente, competición celebrada en la localidad alicantina de Elda y que reunió a algunos de los mejores púgiles del panorama nacional.
El vigente subcampeón mundial se impuso en la final de la categoría de -55 kilos al murciano Izan Salcedo, a quien controló con autoridad durante los tres asaltos. Lozano Jr. exhibió una notable superioridad técnica y táctica, lo que llevó a los jueces a otorgarle la victoria por decisión unánime.
Tras este triunfo, el cordobés centrará ahora su preparación en el Mundial IBA, que se celebrará en Dubái del 4 al 14 de diciembre. La cita, organizada por la entidad que hasta el pasado año gestionaba el boxeo olímpico, reunirá a la élite internacional. Lozano también tiene en su agenda el estreno como profesional, lo que se producirá el próximo 6 de marzo en una gala que se celebrará en Córdoba.
Más cordobeses
La Copa Presidente dejó también buenas noticias para la representación provincial. En la categoría de -75 kilos, el fernannuñense José Luis Sáez venció al valenciano David Edeñel, confirmando su excelente estado de forma. Por su parte, Fernando Pino no pudo completar el pleno cordobés al caer ante el valenciano Enrique Kakulou en -65 kilos.
