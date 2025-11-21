José Luis Navarro Jr. defenderá el título europeo silver ante el madrileño Damián Biacho

El boxeador cordobés José Luis Navarro Jr. ya tiene fecha para su próximo combate. El vigente campeón de Europa silver del peso supermedio afrontará el 28 de febrero la segunda defensa de su cinturón. Lo hará ante un rival nacional, el madrileño Damián Biacho, según avanzó el portal especializado Espabox.

La cita estará promovida por JHM Promotions, la empresa dirigida por su entrenador y mánager, Ricardo Sánchez Atocha, que será la encargada de organizar una velada que culminará con el duelo entre Navarro y el también destacado púgil madrileño.

A sus 25 años, Navarro aguarda todavía la oportunidad de disputar el título europeo absoluto, en manos del británico Callum Simpson, quien defenderá esa corona el 20 de diciembre frente a su compatriota Troy Williamson.

La trayectoria del cordobés

El cordobés llega al combate con un balance de 16 victorias y 2 derrotas, once de sus triunfos logrados por KO. Enfrente tendrá a un experimentado Biacho, de 34 años, que solo ha cedido en una de sus 21 peleas profesionales y acumula seis triunfos por KO. Ambos comparten además un pasado común: los dos han sido campeones de España del peso supermedio.