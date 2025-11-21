El Imdeco aprueba la resolución definitiva de las subvenciones deportivas 2025 por un total de 863.654 euros

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha publicado la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones al fomento del deporte 2025, un paquete de ayudas que asciende a 863.654,71 euros y que reafirma la apuesta del Ayuntamiento por fortalecer el tejido deportivo local. Estas aportaciones se destinan a entidades deportivas, deportistas individuales, carreras populares, escuelas deportivas, eventos y equipos de semiélite y élite.

La convocatoria se articula en seis líneas de actuación, un esquema que busca impulsar el deporte cordobés en régimen de concurrencia competitiva. “Son ayudas que reflejan el compromiso firme de este Ayuntamiento con el desarrollo del deporte en todos sus niveles: desde la base escolar y la práctica federada y popular, hasta la competición semiélite”, destacó la teniente de alcalde delegada de Deportes y presidenta del Imdeco, Marian Aguilar. La responsable municipal subrayó además que el modelo deportivo impulsado desde Córdoba “llega a todos los barrios, apoya a nuestros deportistas y fortalece a las entidades que sostienen el tejido deportivo de la ciudad”.

Distribución de las ayudas por líneas de actuación

Línea 1. Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas. Un total de 282.000 euros destinados a 86 entidades deportivas , reforzando el deporte base y la competición oficial en múltiples disciplinas federadas.

Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas. Un total de destinados a , reforzando el deporte base y la competición oficial en múltiples disciplinas federadas. Línea 2. Participación de Deportistas en Competiciones Oficiales Federadas. Un total de 20.000 euros para 27 deportistas cordobeses de alto rendimiento, facilitando su presencia en campeonatos autonómicos, nacionales e internacionales.

Participación de Deportistas en Competiciones Oficiales Federadas. Un total de para de alto rendimiento, facilitando su presencia en campeonatos autonómicos, nacionales e internacionales. Línea 3. Carreras Populares. Un total de 70.000 euros para la organización y desarrollo de 11 pruebas populares , piezas clave del calendario deportivo y social de la ciudad.

Carreras Populares. Un total de para la organización y desarrollo de , piezas clave del calendario deportivo y social de la ciudad. Línea 4. Escuelas Deportivas. Un total de 279.956,30 euros destinados a 165 escuelas implantadas en colegios públicos, concertados, privados y en instalaciones deportivas municipales de todos los barrios, con el objetivo de promover hábitos de vida saludable y garantizar el acceso igualitario al deporte.

Escuelas Deportivas. Un total de destinados a implantadas en colegios públicos, concertados, privados y en instalaciones deportivas municipales de todos los barrios, con el objetivo de promover hábitos de vida saludable y garantizar el acceso igualitario al deporte. Línea 5. Eventos Deportivos. Un total de 71.698,41 euros para la celebración de 72 eventos que dinamizan el tejido deportivo local, como campus, torneos, actividades escolares y propuestas multidisciplinares.

. Línea 6. Participación de Equipos en Competiciones Nacionales de Equipos Semiélite. Un total de 140.000 euros distribuidos entre 12 equipos cordobeses que compiten en terceras y cuartas categorías nacionales. Esta línea, correspondiente a la temporada 2024-25, incluye a los equipos de baloncesto Adeba y UCB, dos entidades que no cuentano cuentan en la actual temporada con equipo a este nivel. El UCB incluso ya ha dejado de participar a nivel federado.

Varias deportistas, durante el Trofeo Ciudad de Córdoba de gimnasia rítmica. / Víctor Castro

Los clubes incorporados en esta línea son:

1. Córdoba Club Baloncesto 2022 (Coto Córdoba).

2. Club Córdoba de Balonmano.

3. CD La Salle Córdoba.

4. CD Agrupación Deportiva Cordobesa (Adecor).

5. CD Asociación de Deporte Base (Adeba).

6. CD Córdoba Fútbol Sala (Deportivo Córdoba).

7. CD Cordobasket.

8. CD Decorséneca.

9. Mezquita Rugby Club.

10. CD Córdoba Futsal Patrimonio.

11. CD Rendimiento Base Voleibol Córdoba (Academia Voleibol Córdoba).

12. Club Baloncesto Concordia (UCB).

Aguilar ha destacado que “esta resolución consolida el esfuerzo de modernización y apoyo al ecosistema deportivo que venimos realizando en los dos últimos años: más accesibilidad, más igualdad, más participación y más apoyo a quienes hacen del deporte un motor social en Córdoba”. La resolución definitiva ya se encuentra disponible en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Córdoba.