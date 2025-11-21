La España de la cordobesa Cris García debuta ante Tailandia en el histórico primer Mundial femenino

La selección española de fútbol sala femenino afronta este sábado un desafío tan histórico como ilusionante: su debut en el primer Mundial oficial de la especialidad, que se celebra en Filipinas. El estreno será ante Tailandia (12.30, hora española) en el PhilSports Arena de Manila, un duelo marcado por el impacto emocional de las lesiones de Peque, Mayte Mateo y Anita Luján, tres referentes del combinado nacional.

España sí podrá contar con la portera cordobesa Cris García, de 29 años, quien vivirá su primera experiencia en una gran competición internacional. Formada en el Deportivo Córdoba y actual guardameta titular del Roldán, equipo habitual en la lucha por los títulos nacionales, la cordobesa llegó incluso a proclamarse subcampeona de Liga la pasada temporada.

Las bajas de última hora han obligado a Claudia Pons a mover ficha. La seleccionadora ha incluido a Laura Sánchez y Cecilia Zarzuela para completar la lista final de 14 jugadoras. La ausencia de Peque, segunda máxima goleadora histórica con 53 tantos en 125 partidos, y de Mayte Mateo, con 63 internacionalidades y 15 goles, supone un duro golpe para el vestuario. Sin embargo, España sigue partiendo como clara favorita para superar a Tailandia en el duelo de apertura. Pons, al igual que Cris García, pasó en su día por el Deportivo Córdoba, equipo con el que se proclamó en dos ocasiones campeona de Liga en su etapa como jugadora (2009 y 2010).

Cris García, tercera por la derecha de pie, escucha las instrucciones de la seleccionadora, Claudia Pons. / RFEF

La fase de clasificación

El combinado nacional llega reforzado por una fase de clasificación impecable en Besançon (Francia), donde firmó tres victorias en cuatro días frente a Finlandia (4-0), Polonia (5-0) y Francia (4-2). La mezcla de juventud y experiencia, junto al fuerte bloque construido en los últimos meses, alimenta la ambición de una selección que busca dejar huella en un torneo histórico.

El Mundial reunirá a 16 selecciones y un total de 32 partidos, todos ellos en el PhilSports Arena de Pasig City. La competición congrega a algunas de las mejores jugadoras del planeta, como las argentinas Carina Núñez y Silvina Nava, las brasileñas Amandinha y Emilly, las colombianas Angely Camargo y Nicole Mancilla, o la española Laura Córdoba, entre muchas otras figuras internacionales que convierten el torneo en una cita de nivel máximo. La canadiense Esther Brossard, la filipina Isabella Flanigan, la iraní Maral Torkaman, la japonesa Ryo Egawa, la marroquí Jasmine Demraoui, la neozelandesa Hannah Kraakman, la panameña Kenia Rangel, la tanzana Shelda Mafuru y la tailandesa Jenjira Bubpha también son jugadoras a las que no hay que perder de vista.

España comparte el Grupo B junto a Tailandia, Colombia y Canadá, mientras que Brasil, Portugal y Argentina figuran también entre las grandes aspirantes al título, que se decidirá el próximo 7 de diciembre.

Las dieciséis selecciones están divididas en cuatro grupos:

A: Filipinas, Polonia, Marruecos y Argentina.

B: España, Tailandia, Colombia y Canadá.

C: Portugal, Tanzania, Japón y Nueva Zelanda.

D: Brasil, Irán, Italia, Panamá.