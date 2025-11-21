El Camp Nou reabre tras dos años de obras y casi dos millones de euros en multas por abusos laborales

El esférico volverá a rodar este sábado en el Camp Nou tras dos años de ‘exilio’ de la parroquia azulgrana a la montaña de Montjuïc. Un tiempo en el que el histórico coliseo del Fútbol Club Barcelona ha sufrido una intensa remodelación –todavía no finiquitada-, convirtiéndose en una de las mayores obras civiles de la historia reciente de Cataluña. Durante esos dos años de construcciones se han ido sucediendo las denuncias de trabajadores empleados en la obra que dan cuenta de abusos reiterados y sistematizados por parte de la red de subcontratas en la que se ha apoyado la empresa Limak para remodelar el estadio.

Unas prácticas que destapó El Periódico de Catalunya exactamente dos años y un día antes de que el Barça se mida con el Athletic. El 20 de noviembre de 2023, tras de cinco meses de investigaciones y tras hablar con decenas de operarios y personal vinculado a la obra, este diario se hizo eco de una serie de fraudes que han sido confirmados por la autoridad laboral y por las que decenas de empresas han sido sancionadas o corregidas con multas por valor total de casi dos millones de euros.

Las obras del Camp Nou desde dentro: tres meses siguiendo a los trabajadores rumanos del Camp Nou / Manu Mitru

El regreso al Camp Nou no es el punto final de las obras, que continuarán, a otro ritmo, durante los próximos años. Ni tampoco de las polémicas laborales, que siguen dando nuevos episodios de irregularidades y han ido escalando hasta el punto de que la Policía Nacional ha empezado a investigar las obras.

20 de noviembre de 2023: "Las obras del Camp Nou esconden casos de 'explotación laboral'", rezaba la portada de El Periódico de Catalunya. Entre sus páginas se podía leer una investigación periodística en la que decenas de trabajadores daban cuenta de sus precarias condiciones de trabajo. Los operarios explicaban que cobraban salarios por debajo de convenio por jornadas de 10, 11 u 12 horas diarias, lo que les dejaba una minuta de tres o cuatro euros la hora y permitía a las empresas que les contrataban quedarse con la diferencia.

"Parezco un esclavo"

“Parezco un esclavo”, contó a este diario un trabajador que se quedaba a dormir en un parque frente al estadio, debido al miedo de que la Renfe se retrasara los sábados, le hiciera llegar tarde a trabajar y le despidieran.

Tres días después de las primeras informaciones publicadas por EL PERIÓDICO, la Inspección de Trabajo realizó una macro actuación en el estadio. Si bien un inspector ya había visitado en alguna ocasión las obras previamente, era la primera vez que la autoridad laboral actuaba de lleno para verificar que si se cumplían o no unas mínimas condiciones laborales.

Mohamed, trabajador de las obras del Camp Nou, en el lugar donde pernocta cada viernes delante del estadio, este verano. / Jordi Otix y Manu Mitru.

Desde esa intervención hasta el día de hoy se han cerrado un total de 320 actuaciones y en siete de cada 10 se han hallado irregularidades. Así se deriva de la petición de información realizada por El Periódico de Catalunya a la Generalitat a través de su portal de transparencia y que confirma las informaciones que ha ido publicando este medio sobre los abusos reiterados cometidos entre las subcontratas del Camp Nou.

Decenas de empresas de la red de subcontratas han sido sancionadas y/o obligadas a abonar a la Seguridad Social las cotizaciones pendientes, así como los salarios impagados a sus empleados. El número concreto de las infractoras no figura, por cuestiones de confidencialidad, en la información facilitada por la Generalitat. Sí que han intervenido durante este tiempo en 77 compañías y han verificado las condiciones de 1.516 trabajadores.

Durante estos dos años han sido diferentes los casos de abusos que han ido trascendiendo. Durante los primeros compases de la obra, la fase de demolición de las partes viejas del estadio, predominaron los trabajadores poco cualificados, de origen extranjero pero que ya vivían aquí, cobrando salarios bajos y empleados por empresas locales.

Luego, ante la expansión de la obra, Limak tuvo que recurrir a empresas venidas de fuera y que traían a trabajadores de fuera y algunos de ellos engañados. Fue el caso de un grupo de trabajadores de origen rumano que se hospedaban en macrohoteles de Calella durante la temporada baja y que operaron sin contrato de trabajo durante meses.

Las obras del Camp Nou desde dentro: tres meses siguiendo a los trabajadores rumanos del Camp Nou. / Manu Mitru

Cuando reclamaron que les regularizaran, la subcontrata para la que trabajaban –Eurobau SRL- los expulsó. "Nos dan 300 euros para volver a casa", denunció un trabajador a este medio. “Son una mafia”, les calificaba.

En dos años el mundo ha dado varios giros y las obras del Camp Nou no han sido ajenas a ellos. La guerra se volvió a devastar la Franja de Gaza y desde Palestina vinieron a Barcelona refugiados huyendo de las bombas de Israel. Un grupo de ellos buscó una ‘oportunidad’ de ganarse la vida en el Camp Nou y la subcontrata Opportunity of a Lifetime se la dio, aunque con los abusos antes mencionados. “Me he sentido como si trabajara para una empresa israelí", contaba uno de estos refugiados.

La avidez de mano de obra en una remodelación que se ha hecho a contrarreloj ha sido cuantiosa y múltiples empresas con sede en el este de Europa y vínculos previos con Limak se han movilizado –y han movilizado a sus empleados- para hacer negocio. El caso más reciente ha sido el de la compañía Extreme Works UAB, que trajo hace un año a decenas de obreros de origen turco sin permiso de trabajo en regla y ahora, cuando han reclamado que les regularizaran, los ha ido despidiendo.

A raíz de este último caso ha intervenido la Policía Nacional, que está ahora realizando sus pesquisas ante posibles delitos contra los derechos de los trabajadores.

El Fútbol Clun Barcelona, 'blindado'

En todo este tiempo el Fútbol Club Barcelona se ha desmarcado de los abusos en la red de subcontratas que ha ido tejiendo Limak, insistiendo en que el club no tiene vínculo alguno con estas empresas ni responsabilidad en materia de relaciones laborales.

Dónde el club potencialmente sí podría llegar a tener algún tipo de responsabilidad es en materia de seguridad, en tanto que propietario de los terrenos. En ese flanco, no obstante, el cumplimiento de la normativa está siendo estricto. O al menos no se están registrando accidentes que dicten lo contrario.

Desde que comenzaron las obras, en junio de 2023, y hasta 1 de septiembre de 2025, en la remodelación del estadio la Generalitat ha registrado formalmente un total de 340 siniestros, entre los cuales 339 fueron de carácter leve y solo uno de carácter grave.