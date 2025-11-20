Córdoba, potencia en la NCAA-1: la segunda provincia española con más jugadores en el baloncesto universitario

La NCAA-1, la máxima categoría del baloncesto universitario estadounidense, ha completado ya sus dos primeras semanas de competición. En total, 365 equipos masculinos divididos en 31 conferencias dan forma a una liga en la que participan cerca de 5.000 jugadores. Entre ellos figuran al menos 32 españoles de 14 provincias diferentes.

Entre todas ellas, Córdoba se ha consolidado como la segunda provincia española con más jugadores con al menos un minuto disputado en la NCAA-1, solo superada por Barcelona, que aporta siete representantes. La provincia cordobesa sitúa en la élite a tres jugadores (Guillermo del Pino, Pablo Tamba y José Roberto Tanchyn).

Barcelona lidera la tabla

Barcelona domina la presencia española con Conrad Martínez, Ian Platteuw, Jordi Rodríguez, Adriá Rodríguez, Raúl Villar, Iker Garmendia y Bruno Alocén. Le sigue Madrid con cuatro nombres –Owen Aquino, Asier Miguel, Ignacio Campoy y Máximo García– aunque este último todavía no ha debutado con Florida State Seminoles.

Tras Córdoba, otras provincias de larga tradición baloncestística cuentan con dos jugadores en la NCAA-1: Málaga, Cádiz, Tenerife, Valencia, Murcia y la comunidad uniprovincial de Baleares. Con un jugador figuran Zaragoza, Álava, Las Palmas, Guipúzcoa y Sevilla.

En el caso de Andalucía, la representación asciende a ocho jugadores: los tres cordobeses, dos malagueños (Mario Saint-Supery y Álvaro Folgueiras), dos gaditanos (Rubén Domínguez y Juanma Ruiz) y un sevillano (David Gómez).

El trío cordobés en la NCAA-1

Guillermo del Pino, quizá el más mediático, afronta su temporada como freshman –jugador de primer año- con los Maryland Terrapins. MVP del Europeo Sub-16 en 2023 y héroe de la final Sub-18 del pasado verano, está teniendo una adaptación progresiva. Su entrenador, Buzz Williams, prioriza jugadores con más experiencia, una práctica habitual en esta liga. Actualmente promedia 1,7 puntos en 8 minutos. Su equipo suma tres victorias en sus primeros partidos. Desde su estreno victorioso ante Coppin State ha mostrado un alto nivel competitivo.

El pontanés Pablo Tamba, alero de quinto año, vive un inicio brillante con Louisiana State (LSU). Campeón del Europeo Sub-16 en 2019, registra 6,2 puntos y 6,2 rebotes en 20 minutos. Su equipo permanece invicto con un balance de cuatro victorias, situándose entre los ocho mejores de la Conferencia Sureste.

El lucentino José Roberto Tanchyn, pívot sénior con los UMBC Retrievers, está ofreciendo solidez interior. El jugador universitario de cuarto año aporta 5,7 puntos y 3,2 rebotes en 13 minutos, contribuyendo a un notable arranque de temporada con tres victorias y una derrota.