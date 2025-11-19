Instituciones
La Universidad de Córdoba celebra con éxito su Gala Deportiva 2.5
Ucodeporte reconoce a los mejores equipos de la temporada en un acto presidido por el rector Manuel Torralbo y consolidado como cita clave del deporte universitario
La Universidad de Córdoba celebró con notable éxito la Gala Deportiva 2.5, un evento que se ha convertido en una referencia dentro del deporte universitario y del panorama deportivo provincial. La cita, organizada por Ucodeporte, la entidad responsable de la gestión deportiva en la UCO, tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, donde se reunieron representantes institucionales, deportistas y miembros de la comunidad universitaria. Ya el año pasado también un gran éxito la Gala 2.4.
El acto estuvo presidido por los máximos responsables de la UCO, quienses destacaron el compromiso de la Universidad con la promoción de la actividad física y el deporte formativo. Durante la gala, la UCO reconoció a los mejores equipos y deportistas de la pasada temporada, poniendo en valor sus resultados, su dedicación y el impacto positivo que generan en la vida universitaria.
Un foro de diálogo
Además de la entrega de distinciones, la velada incluyó un espacio de reflexión y debate sobre el papel del deporte en la formación integral del alumnado, así como su contribución al bienestar, la salud y la proyección institucional. Con una asistencia numerosa y un ambiente cercano, la Gala Deportiva 2.5 reafirmó su condición de evento consolidado y esencial en el calendario anual de la Universidad de Córdoba.
